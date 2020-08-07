У США вимагають конфіскувати майно Коломойського через вкрадені гроші "Приватбанку"
Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати американське майно українського олігарха Ігоря Коломойського через відмивання грошей "Приватбанку". Мовиться про офісну вежу Луїсвіллі, а також офісний парк у Далласі.
Дві цивільні скарги про конфіскацію вже подали до Окружного суду США, повідомляє американське Міністерство юстиції.
До слова Коломойського у США звинуватили у розкраданні та відмиванні мільярдів доларів
Ми маємо підстави вважати, що комерційна нерухомість у Луїсвіллі, штат Кентуккі, і Далласі, штат Техас, придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених з "Приватбанку" в Україні, а відтак підлягають конфіскації,
– пояснює Мін'юст США.
Загальна вартість цих будівель становить близько 70 мільйонів доларів. Це майже 2 мільярди гривень. Втім наразі невідомо, чи планують Штати після конфіскації повернути ці гроші Україні.
В американському уряді пояснюють, що колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмивали гроші банку через кіпрське відділення, а згодом переводили їх у США.
Відмивання грошей з "Приватбанку": коротко
- Колишніх власників "Приватбанку" Коломойського й Боголюбова звинувачують у тому, що вони впродовж багатьох років незаконно виводили гроші вкладників банків через кіпрські офшори.
- Через це найбільший в Україні банк був на межі економічного краху. У період, коли країна й так перебувала в стані кризи через нав'язану Росією війну, це могло стати крахом економіки всієї держави.
- Тож тогочасна українська влада вирішила націоналізувати банк. Тоді Національний банк докапіталізував "Приват" на понад 5,5 мільярда доларів. Фактично, це було платнею за націоналізацію банку, адже колишні власники ці гроші не повернули. Нині тривають судові процеси щодо цього процесу в різних державах.