Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати американське майно українського олігарха Ігоря Коломойського через відмивання грошей "Приватбанку". Мовиться про офісну вежу Луїсвіллі, а також офісний парк у Далласі.

Дві цивільні скарги про конфіскацію вже подали до Окружного суду США, повідомляє американське Міністерство юстиції.

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Ми маємо підстави вважати, що комерційна нерухомість у Луїсвіллі, штат Кентуккі, і Далласі, штат Техас, придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених з "Приватбанку" в Україні, а відтак підлягають конфіскації,

– пояснює Мін'юст США.

Загальна вартість цих будівель становить близько 70 мільйонів доларів. Це майже 2 мільярди гривень. Втім наразі невідомо, чи планують Штати після конфіскації повернути ці гроші Україні.

В американському уряді пояснюють, що колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмивали гроші банку через кіпрське відділення, а згодом переводили їх у США.

Відмивання грошей з "Приватбанку": коротко