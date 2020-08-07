В США требуют конфисковать имущество Коломойского из-за украденных денег "ПриватБанка"
Министерство юстиции США требует конфисковать американское имущество украинского олигарха Игоря Коломойского из-за отмывания денег "ПриватБанка". Речь идет об офисной башне в Луисвилле, а также офисном парке в Далласе.
Две гражданских жалобы о конфискации уже подали в Окружной суд США, сообщает американское Министерство юстиции.
К слову Коломойского в США обвинили в хищении и отмывании миллиардов долларов
Мы имеем основания считать, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоены из "ПриватБанка" в Украине, а значит подлежат конфискации,
- объясняет Минюст США.
Общая стоимость этих зданий составляет около 70 миллионов долларов. Это почти 2 миллиарда гривен. Впрочем, пока неизвестно, планируют ли Штаты после конфискации вернуть эти деньги Украине.
В американском правительстве объясняют, что бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги банка через кипрское отделение, а впоследствии переводили их в США.
Отмывание денег из "ПриватБанка": коротко
- Бывших владельцев "ПриватБанка" Коломойского и Боголюбова обвиняют в том, что они на протяжении многих лет незаконно выводили деньги вкладчиков банков через кипрские оффшоры.
- В результате этого крупнейший в Украине банк был на грани экономического краха. В период, когда страна и так находилась в состоянии кризиса из-за навязанной Россией войны, это могло стать крахом экономики всего государства.
- Поэтому тогдашняя украинская власть решила национализировать банк. Тогда Национальный банк докапитализировал "Приват" более чем на 5,5 миллиарда долларов. Фактически, это было платой за национализацию банка, ведь бывшие владельцы эти деньги не вернули. Сейчас продолжаются судебные процессы по данному процессу в разных государствах.