Министерство юстиции США требует конфисковать американское имущество украинского олигарха Игоря Коломойского из-за отмывания денег "ПриватБанка". Речь идет об офисной башне в Луисвилле, а также офисном парке в Далласе.

Две гражданских жалобы о конфискации уже подали в Окружной суд США, сообщает американское Министерство юстиции.

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Мы имеем основания считать, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоены из "ПриватБанка" в Украине, а значит подлежат конфискации,

- объясняет Минюст США.

Общая стоимость этих зданий составляет около 70 миллионов долларов. Это почти 2 миллиарда гривен. Впрочем, пока неизвестно, планируют ли Штаты после конфискации вернуть эти деньги Украине.

В американском правительстве объясняют, что бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги банка через кипрское отделение, а впоследствии переводили их в США.

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