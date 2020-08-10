Жахливі новини для олігарха Ігоря Коломойського з Америки. В офіси його компаній увірвалося ФБР з обшуками, а Міністерсттво юстиції США хоче конфіскувати його власність. Декілька років тому я спілкувався з агентами ФБР, яких дуже цікавила активність олігарха Ігоря Коломойського. На візитівці одного з них я зі здивуванням прочитав назву міста Клівленд у штаті Огайо.

На той момент ще було складно зрозуміти, чому їх цікавить Коломойський. Але зараз ця історія – на перших шпальтах головної газети американської політики Washington Post. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Отже, днями ФБР прийшло з обшуками в офіси фірми Optima, пов'язаної з Коломойським – у Кліввленді (штат Огайо) та Майамі (штат Флорида). Слідчі в синьому одязі з логотипом ФБР вивезли тачки, які ми використовуємо в будівельних супермаркетах, заповнені коробками з паперовими документами та комп'ютерними блоками.



Обшуки в офісі Коломойського / Фото скриншот з відео

ФБР давно йде по сліду Коломойського. Станом на зараз розслідування можливих кримінальних злочинів в Клівленді триває.

За законами США, обвинувачення у серйозних федеральних злочинах висуває "гранд журі" – своєрідне зібрання присяжних. І нещодавно американське видання BuzzFeed бачило документи про те, що "гранд журі" в Клівленді зверталося по документи щодо фінансових оборудок Коломойського. Тож не можна виключати, що незабаром це саме "гранд журі" висуне кримінальні обвинувачення у скоєнні федеральних злочинів Коломойському та його спільникам, що означає замороження їхніх активів та оголошення в міжнародний розшук.

Довідка. У листопаді 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про виведення 117 мільярдів гривень із "Приватбанку" до його націоналізації. Йдеться про ймовірну змову задля завдання збитків державі олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – колишніх власників "Приватбанку". Варто відзначити, що керівник НАБУ Артем Ситник у березні 2020 року заявив, що справа "Приватбанку" вже на фінальній стадії. Однак вже у червні 2020 року він сказав, що таких складних справ, як справа "Приватбанку", не було ще в історії України. За його словами, орієнтовна сума збитків перевищує 155 – 200 мільярдів гривень.

Серед українських олігархів, у такому статусі вже перебувають:

Павло Лазаренко;

Дмитро Фірташ.



Лазаренко і Фірташ / Фото колаж 24 каналу

До того ж, Лазаренко вже відсидів 8 років у американській тюрмі, а Фірташ понад 6 років витрачає нерви та мільйони доларів, щоб тільки не бути виданим в Америку, ховаючись від екстрадиції у Відні. Збираючи докази в кримінальному провадженні щодо Коломойського в Клівленді та Майамі, Міністерство юстиції США виокремило файли для подачі позову в Окружний суд Південного округу Флориди про цивільну конфіскацію майна Коломойського в штатах Техас та Кентуккі. Це і відбулося в четвер, 6 серпня 2020 року.

Про що йдеться у позові Мін'юсту США

Згідно з позовом, з яким я ознайомився, Мін'юст США визнав шахрайством покупку структурами Коломойського кампусу CompuCom в Далласі, штат Техас, за конфіскацію якого тепер буде судитися уряд США.

Історія так описана Мін'юстом США: в 2010 році Коломойський і Боголюбов разом зі своїми американськими партнерами, що живуть в Майамі, придбали комплекс офісних будівель CompuCom в Далласі, штат Техас за 47,4 мільйонів доларів на ім'я компанії Optima 7171.

Частина цих грошей, витрачених на покупку кампусу (15 мільйонів доларів), безпосередньо пов'язані з 4 кредитами, отриманими від "ПриватБанку" Коломойським і Боголюбовим, і є доходом від розкрадань, незаконного привласнення та шахрайства.

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Кредити бралися для фінансування поточної діяльності українських феросплавних заводів, але були використані для придбання нерухомості в Далласі. Кампус CompuCom в Далласі – це офісний парк площею приблизно 19,5 акрів, що складається з 3 будівель, парковок і неосвоєних земель.

Другий позов Мін'юсту

Другий позов Мін'юсту США стосується схем з купівлі 31-поверхового хмарочосу PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, який теж уряд Америки прагне конфіскувати. Вартість активів в Далласі і Луїсвіллі оцінюється в 70 мільйонів доларів.

Як описує в позові Міністерсво юстиції США, в цілому Коломойський з Боголюбовим придбали близько 500 тисяч квадратний метрів нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, виробництво мобільних телефонів в Іллінойсі, комерційну нерухомість в Техасі, офісний парк в Далласі і будівля PNC Plaza в Луїсвіллі.

Подані Мін'юстом США позови з метою конфіскації нерухомості є офіційним визнанням владою Америки схем Коломойського і Боголюбова незаконними, а позови уряду Америки містять чисельні посилання на розслідування, які були проведені в "Приватбанку" на замовлення української держави приватним агентством Kroll. В часи Порошенка за допомогою тодішнього генпрокурора Луценка олігарх якраз і намагався визнати незаконним цю перевірку його діяльності в часи володіння банком.



Коломойський і Боголюбов / Фото opinionua

Свого часу я написав книгу про американський процес над Павлом Лазаренком та маю розуміння, як відбувається кримінальне переслідування в цій країні. Розповім вам те, що знаю. Отже, декілька років тому підрозділ ФБР у місті Клівленд, штат Огайо, почав вивчати аномальну присутність на ринку нерухомості компанії Optima, пов'язаної з Ігорем Коломойським. Про цю фірму вони дізналися після того, як партнер Коломойського, громадянин США на прізвище Мордехай Корф дав свідчення під присягою в суді у Майамі за позовом, поданим колишнім партнером Коломойського Вадимом Шульманом.

Піднявши праву руку та поклявшись казати правду, Корф мав вибір: або брехати та сісти в тюрму, або здати всю мережу компаній Коломойського, які були задіяні з метою прокачки коштів у США. Корф обрав власну свободу, а "список Шульмана" потрапив до ФБР, які почали вивертати назовні всю структуру Коломойського. Позивачем у справі вказаний уряд США. Свої підписи поставили:

Дебора Коннор, глава відділу відмивання коштів та повернення активів Мін'юсту США;

Аріана Фахардо Оршан, федеральний прокурор Південного округу Флориди. Цікаво, що вона була призначена на цю посаду 2 роки тому президентом Дональдом Трампом, а до цього працювала суддею в місцевому суді 11 округу Флориди – четвертому за розміром суді США.

Відповідачем у справі є нерухомість та права на неї в Далласі та Луїсвіллі.

У Коломойського масштабні проблеми

Тепер, щоб довести свою правоту, сторона Коломойського та його партнерів має навести докази законності придбання нерухомості. За версією американського Міністерства юстиції, це майно було придбано з коштів, які Коломойський зі спільниками вкрали з "Приватбанку". А тому вони підлягають конфіскації на підставі порушень федеральних законів та приписів щодо відмивання грошей.

За аналогічною схемою цивільної конфіскації США подало в 2005 році позов у Вашингтоні проти активів Павла Лазаренка на 250 мільйонів доларів.

Суд ще досі не закінчився, до того ж активи весь цей час залишаються замороженими, окрім частки, яку націоналізувала держава Антигуа і Барбуда. Доказами в цей цивільний позов лягли файли, зібрані в кримінальному процесі проти Лазаренка в Каліфорнії, за яким він отримав 8 років тюрми. Таку саме комбіновану стратегію кримінального розслідування та позовів про цивільну конфіскацію США застосовують і до Коломойського.



Ігор Коломойський / Фото УП

Тільки, на відміну від справи Лазаренка, уряд Америки використовує протилежний порядок заходів: спочатку позов на цивільну конфіскацію майна, а далі ми очікуємо кримінальне обвинувачення. Коломойський розуміє серйозність процесів, які відбуваються щодо нього в США, а тому для свого захисту найняв титулованого і високооплачуваного адвоката Майла Саллівана, колишнього федерального прокурора штата Массачусетс.

Про масштаб проблем Коломойського говорить і те, що розслідування його справи відбувається великою групою представників федеральних агентств, зокрема:

дивізіоном ФБР у Клівленді;

підрозділом міжнародної корупції ФБР;

підрозділом кримінальних розслідувань податкової служби Міністерства казначейства;

Митна та прикордонна служба США.

Офіс міжнародних відносин Міністерства юстиції надає допомогу в розслідуванні. Сам Коломойський став надзвичайно обережним у коментуванні. Без своїх фірмових епітетів "каву пішли пити?", лише повідомив, що "усі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "Приватбанку".

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А ще, намагаючись помститися, Коломойський в Україні за допомогою прокурора Кулика включив свого ворога Шульмана в "злочинну організацію Януковича", інкримінуючи йому відмивання коштів за допомогою рахунків Коломойського, однак без участі самого Коломойського. Більш абсурдної справи уявити складно, але Кулик і не на таке здатен.

Чим ця історія закінчиться для Коломойського

Як на мене, в Коломойського у цій історії є 2 вибори: швидкий та довгий кінець.

► Перший – це варіант Лазаренка, який відсидів у тюрмі 8 років та 5 років під домашнім арештом на досудовому розслідуванні.

► Другий – це варіант Фірташа, який шість років самоізолювався у Австрії.

І те, і друге не принесе йому щастя, буде коштувати дуже багато грошей, перетворить його на тотально токсичну особу та зробить ізольованим – або в рамках країни, або тюремної камери. Виводити гроші буде ще складніше. Оплачувати адвокатів – ще дорожче. Спілкуватися з кимось – ще обережніше. І те, і друге – це кінець його олігархічної імперії. Питання лише часу.