Украинский миллиардер Игорь Коломойский оказался под прицелом американского ФБР. В США заинтересовались происхождением денег олигарха и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Предпринимателей подозревают в отмывании незаконно заработанных в Украине средств.

Детективы ФБР обыскали американские компании украинских олигархов. И теперь в Украине заговорили о том, будут ли требовать американцы выдачи одного из богатейших людей страны, и отдаст ли его Киев в таком случае. Подробнее об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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Скандальные публикации о Коломойском в американских СМИ

Вместе с давним партнером по бизнесу похитил миллиарды долларов у украинского "Приватбанка". А потом отмывал эти средства, покупая недвижимость в США. Такими строками пестрят американские газеты после того, как в офисы связанных с Игорем Коломойским компаний в США пришло с обысками ФБР.

Обыски на прошлой неделе показали, что уголовные дела есть и даже появилась информация об исках, направленных на конфискацию денег,

– отметила Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Покупка активов за деньги "Приватбанка"

Министерство юстиции США намерено конфисковать у Коломойского не менее 70 миллионов. Народный депутат 8 созыва Сергей Лещенко сообщил, что из "Приватбанка" деньги выводили через поставочные компании, а затем отмывали через покупку недвижимости в США: небоскребов, офисных компаний, заводов и т. д. В случае Коломойского – это мошенничество.

В то же время в Украине расследуют другую часть этой истории. По версии Антикоррупционного бюро, "Приватбанк", с легкой руки тогда еще его бенефициаров Коломойского и Боголюбова, выдавал миллионные кредиты так называемым связанным компаниям и физическим лицам, которые выводили деньги за границу. Это продолжалось пока в банке не образовалась многомиллиардная дыра. Впрочем сам олигарх утверждает, что это его личные деньги, которые хранились в банке.

Автор книги "Частная история" Андрей Яницкий отметил, что речь идет о миллиардах долларов, которые выводили из "Приватбанка" на различные контакты с признаками фиктивности.

В СБУ не получали запросов от ФБР

Расследование против Коломойского в Украине почти достигло финала. Впрочем выдвижение подозрения, как рассказывал 24 каналу бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, тормозит Служба безопасности Украины. Иван Баканов – не чужой человек и Коломойскому, и действующему президенту. Он якобы блокирует финальную экспертизу убытков.



Иван Баканов / Офис Президента

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции сообщил, что СБУ действительно подыгрывает Коломойскому. К сожалению, Баканов не готов обеспечить независимых экспертов и вообще проведение экспертизы, которая выяснит, что Коломойский нанес ущерб государству.

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Открытым остается и вопрос о том, смогут ли экстрадировать украинского олигарха в США в случае доказательства вины. Формально Украина своих граждан не выдает. Впрочем, Коломойский сам дал повод государству Украина лишить его гражданства.

"А пока Коломойский продолжает делать хорошую мину при плохой игре, знакомые с практикой работы американской системы правосудия эксперты считают: раз уж детективы ФБР и американский Минюст взялись за кого-то публично, то дела для такого человека имеют все шансы закончиться плохо", – подытожил Сергей Лещенко.