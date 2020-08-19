Ігор Коломойський — це вже третій український олігарх, який має серйозні проблеми перед американськими правоохоронними органами. І дуже скоро може перейти в статус офіційно обвинуваченого.

Ми поки не знаємо, чи пред'явлено Ігорю Коломойському кримінальне обвинувачення. У Америці такі рішення ухвалює "Гранд журі" та тримає засекреченим аж до того моменту, поки потенційний злочинець не потрапляє в юрисдикцію, яка дозволяє США взяти його під варту. Детальніше про це читайте у новому блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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З офіційних джерел Мін'юсту Америки відомо лише, що проти власності Ігоря Коломойського в США подано 2 позови про конфіскацію майна, яке розташоване в Луїсвіллі, штат Кентуккі і Далласі, штат Техас. Слідство вважає, що для покупки цих об'єктів Коломойський використовував гроші, обманом виведені з українського "Приватбанку" на цілі феросплавного бізнесу.

Підписавши позови в суд, окружний прокурор Південного округу Флориди дала оцінку діям Коломойського в США, визнавши це порушенням закону.

Також мої джерела кажуть, що ФБР залишилося задоволене результатами обшуків, які були проведені в офісах пов'язаного з Коломойським холдингу "Оптима" в Маямі і Клівленді. В результаті ФБР вилучило великі масиви паперових документів і комп'ютерні сервери.

Справа Коломойського стала черговим прикладом того, як американська юстиція очищає українську політику від корупції.



Ігор Коломойський​ / Скриншот з відео

При тому, що українські громадяни, ми з вами, платники податків утримуємо дюжину правоохоронних органів, я не можу сказати, що в Україні не йде боротьба з корупцією.

НАБУ та спеціалізована прокуратура висунули підозри депутатам, що грабували залізницю і бурштинові промисли, олігархам Злочевському, Бахматюку, Онищенку і Мартиненку, розкрита корупція на ринку енергетики, оборонних замовлень і всередині Окружного судів.

Такі високопосадові фігуранти – це безпрецедентне явище в історії України, немислима 6 років тому. Однак все одно велика частина правоохоронної системи налаштована тримати кругову поруку і створювати перешкоди антикорупціонерам.

Багато інших органів є нереформованими, а той же Коломойський роками має своїх людей всередині, що дозволяє залишатися безкарним.

Обвинувачення в замаху

Наприклад, в 2005 році Коломойського в Україні ледь не висунули обвинувачення в замаху на адвоката Сергія Карпенка, якому олігарх погрожував в присутності свідків, після чого на нього було скоєно напад.

Однак завдяки підлеглим тодішнього генпрокурора Піскуна ордер на його арешт був відкликаний з суду, а в матеріалах одного з лондонських судів було сказано, що це начебто могло коштувати Коломойському 50 мільйонів доларів.

У цих умовах "кругової поруки" американське правосуддя стає союзником українських борців з корупцією. І це відбувається вже втретє в українській історії.

Павло Лазаренко

Першим, хто відчув на собі всі "прєлєсті" слідства ФБР, був колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко, який був засуджений до 8 років американської в'язниці.

Про його американську справу я написав книжку, і можу сказати, що почерк розслідування схожий зі справою Коломойського.

Сам Лазаренко за нинішніми мірками був справжнім олігархом – він та його друзі володіли телеканалами (ЮТАР), газетами (Правда України, Всеукраїнські Відомості), контролювали генпрокурора та депутатів парламенту, входили в бізнеси інших.

Він навіть на короткий час став акціонером "Приватбанку" та мобільного оператору "Київстар". Але Лазаренко прорахувався і почав переводити свої злочинні активи під американську юрисдикцію, купивши в Каліфорнію віллу за майже 7 мільйонів доларів.



Павло Лазаренко / Фото Бабель​

Спочатку Міністерство юстиції висунуло Лазаренку обвинувачення більш ніж по 50 пунктам, проте врешті-решт він отримав покарання лише за вісім – вимагання грошей і їх легалізація.

Схожість зі справою Коломойського полягає в тому, що в результаті розслідування ФБР встановило набагато більше порушень закону, ніж за які Лазаренка запроторили за ґрати. А тому Мін'юст США також подав цивільний позов про конфіскацію його активів на суму 250 мільйонів доларів.

Дмитро Фірташ

Другий, хто потрапив під "каток" американського правосуддя – це газовий олігарх Дмитро Фірташ. Суть злочину полягала у виплаті хабарів владі Індії з метою отримання вигоди на 500 мільйонів доларів.



Дмитро Фірташ / Фото nbcnews​

Фірташ розпорядився дати хабарів на 18,5 мільйонів доларів чиновникам індійських штатів для гарантованого отримання ліцензії на титанові промисли, а титанова губка мала постачатися на завод "Боїнг".

Ігор Коломойський

Третій український олігарх – це Коломойський, який хибно вирішив, що Америка є гарною пральною машиною для грошей, виведених з "Приватбанку".

У всіх цих справах – Лазаренка, Фірташа і Коломойського – є одна спільна риса, яка показує слідчу тактику ФБР. Вони йдуть шляхом пошуку слабкої ланки в оточенні головного підозрюваного.

У випадку з Лазаренком ним став Петро Кириченко, який був заарештований на території США, поміщений з Лазаренком в одну камеру на пів року, а потім погодився співпрацювати з прокурорами.

І, до речі, Юлія Тимошенко, яка виплатила Лазаренку 100 мільйонів доларів відкатів, натомість не захотіла співпрацювати зі слідством ФБР і багато років потім побоювалася літати в США.



Юлія Тимошенко / Фото obozrevatel

У справі Фірташа слабкою ланкою виявився індус Гаджендра Лал, який був замішаний в хабарях від імені Фірташа. Він жив у США, був джерелом інформації для слідства, але потім втік до Росії і його подальша доля невідома.

У справі Коломойського слабкою ланкою стали його американські партнери. В першу чергу, мова йде про Мордехая Корфа, одного з керівників холдингу "Оптима".

Саме свідчення Корфа під присягою в суді Флориди стали стартовою точкою для нинішніх неприємностей Коломойського. Злий жарт зіграла звичка Коломойскокго не розраховуватися з партнерами.

Один з них, Вадим Шульман, майже 5 років намагався змусити Корфа дати свідчення в суді. Зазнав фіаско на Британських Віргінських островах і спробував затягнути його під присягу в 4 штатах США.

У підсумку, позов прийняли до розгляду в Маямі, де знаходиться штаб-квартира "Оптими". І в суді Флориди Корф здав Коломойського та розкрив всю структуру пов'язаних осіб олігарха. А Шульман передав цю смертоносну зброю до рук ФБР.

В Україні знову циркулює помилкова думка, що США мають, ледь не "зобов'язані", розслідувати наших доморощених корупціонерів.

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Насправді США береться тільки за тих, хто порушив американські закони. А карати українських злочинців – це прямий обов'язок наших українських правоохоронців та судів. І вимагати їх реформування – наша задача.

Біліше відео дивіться на ютуб-каналі Сергія Лещенка.