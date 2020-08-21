Конфліктували, але й мирились: в Ситника відреагували на відставку Холодницького
В Національному антикорупційному бюро прокоментували звільнення Назара Холодницького з посади глави САП. В Ситника сподіваються, що ця відставка не стане на заваді антикорупційним розслідуванням.
Як в НАБУ відреагували на відставку Холодницького
В НАБУ зазначили, що період 5-річної діяльності антикорупційних органів запам'ятався "стрімким стартом протидії корупції в Україні", а також резонансними розслідуваннями та судовими вироками. Про це мовиться в офіційному повідомленні Бюро.
Цікаво На Холодницького не було тиску, але у нього були погані стосунки з Венедіктовою, – Чумак
В НАБУ також пригадали, що за час співпраці між відомствами виникали конфлікти, дискусії та компроміси.
Там також наголосили, що останні пів року стали чи не найбільш конструктивними з точки зору взаємодії й ефективності роботи НАБУ і САП.
Які відносини були в Ситника з Холодницьким
- Відзначимо, що в Назара Холодницького були затяжні війни та етапи примирення з керівником НАБУ Артемом Ситником. Цей період в їхніх стосунках назвали "війною антикорупційних відомств".
- Вершиною їхнього протистояння називають так званий "скандал з акваріумом", що стався у 2018 році. Тодішня ГПУ на чолі з Луценком спільно з НАБУ місяць прослуховувала кабінет Холодницького. "Жучок" був захований у великому акваріумі керівника САП.
- Ситник тоді звинувачував Холодницького у "зливах" інформації підозрюваним та в тиску на підлеглих прокурорів.
- Водночас протягом останнього часу, між відомствами Ситника та Холодницького дійсно покращились стосунки. Зокрема, НАБУ і САП спільно викрили справу з найбільшим хабарем в історії України – 6 мільйонів доларів. Ці гроші призначались для Холодницького за закриття справи проти компанії ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.
Радимо ознайомитись Біографія Назара Холодницького: "акваріумна прослушка", скандали з підкупом і війна зі Ситником
Назар Холодницький подав у відставку: що треба знати
- 21 серпня Назар Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП. Невдовзі очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала наказ про його звільнення.
- Сам Холодницький свій крок пояснює тиском з боку держави на антикорупційні органи. Крім того, він вважає, що Офіс генпрокурора намагається підпорядкувати і НАБУ, і САП, аби здійснювати контроль за їхньою діяльністю.
- Наприкінці травня генпрокурор Ірина Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов’язків.
- Ті, зі свого боку, підготували відповідь: у ній вони висловили незгоду зі словами генпрокурора щодо бездіяльності САП. Ба більше – Венедіктовій нагадали, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.
- Після цього Венедіктова заявила, що службові розслідування щодо керівника САП Назара Холодницького підтвердили низку порушень у його роботі.