В Національному антикорупційному бюро прокоментували звільнення Назара Холодницького з посади глави САП. В Ситника сподіваються, що ця відставка не стане на заваді антикорупційним розслідуванням.

Як в НАБУ відреагували на відставку Холодницького

В НАБУ зазначили, що період 5-річної діяльності антикорупційних органів запам'ятався "стрімким стартом протидії корупції в Україні", а також резонансними розслідуваннями та судовими вироками. Про це мовиться в офіційному повідомленні Бюро.

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В НАБУ також пригадали, що за час співпраці між відомствами виникали конфлікти, дискусії та компроміси.

Там також наголосили, що останні пів року стали чи не найбільш конструктивними з точки зору взаємодії й ефективності роботи НАБУ і САП.

Які відносини були в Ситника з Холодницьким

Відзначимо, що в Назара Холодницького були затяжні війни та етапи примирення з керівником НАБУ Артемом Ситником. Цей період в їхніх стосунках назвали "війною антикорупційних відомств".

Вершиною їхнього протистояння називають так званий "скандал з акваріумом", що стався у 2018 році. Тодішня ГПУ на чолі з Луценком спільно з НАБУ місяць прослуховувала кабінет Холодницького. "Жучок" був захований у великому акваріумі керівника САП.

Ситник тоді звинувачував Холодницького у "зливах" інформації підозрюваним та в тиску на підлеглих прокурорів.

Водночас протягом останнього часу, між відомствами Ситника та Холодницького дійсно покращились стосунки. Зокрема, НАБУ і САП спільно викрили справу з найбільшим хабарем в історії України – 6 мільйонів доларів. Ці гроші призначались для Холодницького за закриття справи проти компанії ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

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Зверніть увагу! Після звільнення Назара Холодницького з посади глави САП антикорупційний орган очолив Максим Грищук. Щоправда, він лише виконує обов’язки очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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