Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку після п'яти років служби. Генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка раніше критикувала Холодницького, підписала документ про його звільнення. Біографію Назара Холодницького читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Назара Холодницького

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Освіта Холодницького

35-річний Назар Холодницький народився 31 січня 1985 року у Львові. У 2001 році закінчив спеціалізовану середню загальноосвітню школу №4 з поглибленим вивченням англійської мови.

Вивчав правознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2005 році отримав ступінь бакалавра права з відзнакою. У 2006 році став магістром права з відзнакою.

У 2014 році став кандидатом юридичних наук, спеціалізується на теорії держави і права, історії держави і права, історії політичних і правових навчань.

Перші кар'єрні кроки

Кар'єру в правоохоронних органах молодий Холодницький почав наприкінці 2000-их в органах прокуратури Київської області. Спочатку – на посадах помічника, старшого помічника і старшого прокурора прокуратури Києво-Святошинського району.

З березня по грудень 2014 обіймав посаду старшого помічника першого заступника Генерального прокурора України. Тоді обов'язки заступника генпрокурора виконував Микола Голомша.

Того ж року генпрокурор Віталій Ярема призначив Холодницького першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим, яку після окупації Російською Федерацією передислокували в Київ.

У 2015 році розпочалося створення системи антикорупційних органів, метою яких була ефективна боротьба з корупцією в Україні. Тоді ж була створена Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

27 листопада 2015 року відбулося фінальне голосування за головних кандидатів на посаду глави антикорупційної прокуратури – спецкомісія підтримала кандидатури ветерана АТО Максима Грищука та Назара Холодницького.

Генпрокурору Віктору Шокіну потрібно було обрати когось одного. Він прийняв рішення на користь Холодницького і призначив його своїм заступником і керівником САП. А у 2017 році став ще і віцепрезидентом Федерації футболу України.



Назар Холодницький, Віктор Шокін і Петро Порошенко / Фото РИА Новости

Що цікаво, своїм першим заступником Холодницький призначив свого конкурента Максима Грищука, який за підсумками конкурсу отримав на два голоси більше самого Холодницького.

Найвідоміші скандали за участю Холодницького

Впродовж всієї каденції на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького супроводжують конфлікти.

Рекордні премії

У 2016 році стало відомо, що глава САП отримав рекордну премію в розмірі 816 тисяч гривень. Крім того, в 2018 році він отримав відпускних на суму 465 тисяч гривень. Такі шокуючі бонуси, виділені на утримання і заохочення прокурора, викликали чимале обурення в суспільстві.

Сам Холодницький пояснив такі значні премії тим, що згідно із законодавством керівник САП і рядовий прокурор відділу мають однакові оклади, а відповідальність у них різна.

Збільшення суми премії наприкінці року керівник САП пояснив 60% недокомплектацією штату до листопада 2016 року і необхідністю використати весь зарплатний фонд.

"Акваріумний скандал" з прослушкою

У Назара Холодницького були затяжні війни та замирення з керівником НАБУ Артемом Ситником. Цей період в їхніх стосунках назвали "війною антикорупційних відомств".

Апогеєм їхнього конфлікту став так званий "скандал з акваріумом" у 2018 році. Генеральна прокуратура спільно з НАБУ більше місяця прослуховувала кабінет Холодницького. "Жучок" був захований у великому акваріумі керівника САП.

Ситник тоді звинувачував Холодницького у "зливах" інформації підозрюваним та в тиску на підлеглих прокурорів.

На записах було чути розмови, на яких людина з голосом Назара Холодницького передає інформацію підозрюваним у справі щодо зловживання в одеській мерії, в якій фігурує Геннадій Труханов. Також мовилось про зловживання у справі щодо спроби дати хабара Уляні Супрун та про спроби допомогти депутату від БПП Георгію Логвинському, проти якого були справи НАБУ.

Сам пан Холодницький заперечував свою провину, опубліковані записи називав "нарізкою", а обвинувачення Ситника безглуздими. Єдину провину, яку він визнав під час засідання комісії прокурорів, було використання нецензурної лексики на цих записах.

Кваліфікаційна комісія прокурорів навіть розглядала можливість звільнення керівника САП, але Холодницький зумів захиститися і відбувся лише доганою.



Акваріум в кабінеті Холодницького, де знайшли прослушку / Скриншот з відео

Спроби підкупу

У 2017 році Назару Холодницькому намагалися дати хабар в розмірі 300 тисяч доларів за закриття справи проти судді Наталії Овчаренко з Дніпра. Назар Холодницький від хабара відмовився і передав імена корупціонерів правоохоронцям.

Зрештою працівники ГПУ та СБУ затримали хабарників — саму Овчаренко та її безпосереднього керівника, голову Кіровського суду Геннадія Підберезного.

Вже у червні 2020 року пропонували найбільший хабар в історії України – 6 мільйонів доларів за закриття справи проти компанії ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

За звинуваченнями було заарештовано юриста компанії Burisma Hodlings Андрія Кіча, першого заступника київського управління податкової служби Миколу Ільяшенко, також звинувачено у організації хабаря керівника компанії Миколу Злочевського.

Результати роботи в САП

За словами Холодницького, за час роботи в САП вдалося притягнути до відповідальності 16 народних депутатів, 22 посадовців, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств і 17 вищих посадових осіб державних органів.

За п'ять років обсяг встановлених збитків у кримінальних виробництвах становить понад 200 мільярдів гривень. САП спільно з НАБУ змогли запобігти збиткам на суму понад 50 мільярдів гривень.

Конфлікт з Венедіктовою та звинувачення генпрокурорки

В червні Холодницький повідомляв, що проти нього відкрили дисциплінарне провадження. І на час розслідування його можуть відсторонити від посади.

Наприкінці травня генпрокурор Ірина Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов’язків.

Ті, зі свого боку, підготували відповідь: у ній вони висловили незгоду зі словами генпрокурора щодо бездіяльності САП. Ба більше – Венедіктовій нагадали, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.

Після цього Венедіктова заявила, що службові розслідування щодо керівника САП Назара Холодницького підтвердили низку порушень у його роботі.

Про ці порушення поки нічого невідомо, оскільки результатам розслідування надали гриф "для службового користування".

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Сімейне життя

Відповідаючи на питання про особисте життя під час представлення в ГПУ, Холодницький сказав: "Не одружений, дітей немає, завидний холостяк".

Водночас Холодницький часто з'являється в публічних місцях зі своєю дівчиною – Юлією.



Назар Холодницький зі своєю дівчиною / Фото ТСН