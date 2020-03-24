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      Венедіктова запросила до себе на розмову Ситника та Холодницького

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      Ірина Венедіктова / Фото з відкритих джерел

      В Офісі генпрокурора уранці 24 березня розпочалася спільна нарада з керівництвом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Тема заходу – ефективності роботи Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

      За даним пресслужби відомства, участь у нараді беруть:

      • генеральний прокурор Ірина Венедіктова,
      • директор НАБУ Артем Ситник,
      • керівник САП Назар Холодницький.

      Цікаво У "Слузі народу" прокоментували чутки про звільнення Ситника

      Вони планують обговорити:

      • актуальні проблеми виявлення та ефективність розслідування корупційних злочинів,
      • проблеми, пов’язані із відшкодуванням збитків, завданих державі корупційними злочинами.

      Більше деталей у Офісі генпрокурора не оприлюднили. 

      Зверніть увагу "Слуги народу" обговорюють ліквідацію НАБУ

      Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора за підсумками голосування на позачерговому засідання Ради 17 березня: її кандидатуру підтрримали 269 народних обранців. Згодом президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

      Власне Зеленський і вніс до парламенту подання про призначення її генпрокурором. На цій посаді Венедіктова замінила Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру ще 5 березня. Сама ж Венедіктова останнім часом виконувала обов'язки керівниці Державного бюро розслідувань.

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      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора Артем Ситник Назар Холодницький САП НАБУ Ірина Венедіктова Новини політики
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