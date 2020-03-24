Венедіктова запросила до себе на розмову Ситника та Холодницького
В Офісі генпрокурора уранці 24 березня розпочалася спільна нарада з керівництвом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Тема заходу – ефективності роботи Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
За даним пресслужби відомства, участь у нараді беруть:
- генеральний прокурор Ірина Венедіктова,
- директор НАБУ Артем Ситник,
- керівник САП Назар Холодницький.
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Вони планують обговорити:
- актуальні проблеми виявлення та ефективність розслідування корупційних злочинів,
- проблеми, пов’язані із відшкодуванням збитків, завданих державі корупційними злочинами.
Більше деталей у Офісі генпрокурора не оприлюднили.
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Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора за підсумками голосування на позачерговому засідання Ради 17 березня: її кандидатуру підтрримали 269 народних обранців. Згодом президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Власне Зеленський і вніс до парламенту подання про призначення її генпрокурором. На цій посаді Венедіктова замінила Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру ще 5 березня. Сама ж Венедіктова останнім часом виконувала обов'язки керівниці Державного бюро розслідувань.