"Слуги народу" обговорюють ліквідацію НАБУ

Нардепи знову намагаються звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Два представники від "Слуги народу" зареєстрували черговий законопроєкт. Вони вважають, що Ситник не може перебувати на посаді, тому що має адміністративне правопорушення. Натомість сам він називає це політичним переслідування з боку поліції.

У Раді зареєстрували новий законопроєкт який дозволить звільнити голову Антикорупційного бюро Артема Ситника. Директора НАБУ пропонують звільняти, якщо суд виніс рішення про вчинення ним адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

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Ініціаторами законопроєкту стали депутати від "Слуги народу" Олександр Качура та Олександр Дубінський. За словами останнього, "за сукупністю фактів, перебуванні в реєстрі корупціонерів, і дискредитації органу, який він очолює, Ситник має йти".



Олександр Качура, Олександр Дубінський / Колаж 24 каналу

Саме Дубінському напередодні вдалося зібрати підписи за відставку Ситника. Проте у фракції визнали, що правових механізмів для цього немає.

Відтак, перший законопроєкт, який відкрив би дорогу для звільнення Ситника, зареєстрував депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Антикорупційний комітет навіть рекомендував Раді його розглянути. Однак, Ситника звільнити, згідно з ним, неможливо.

Що відомо про імовірне звільнення Ситника?

Змістити директора НАБУ в "Слузі народу" хочуть нібито тому, що суд визнав Ситника винним у вчиненні корупційного правопорушення. Йдеться про те, що під час відпочинку в заміському комплексі за нього розплатилась інша особа. Посадовцям не можна приймати подарунки які коштують більше, ніж 2 прожиткові мінімуми.



Територія, на якій відпочивав Артем Ситник / Скріншот з програми "Право на гідність"

Ситник стверджує, що за себе платив сам, а поліція тиснула на суддю у його справі. І вважає це розправою за справу "рюкзаків Авакова".



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Зараз голова НАБУ записаний в реєстр корупціонерів. І навіть в Раді громадського контролю Бюро вважають, що через це він не може очолювати орган.

Чи був тиск на суддю – можливо, чи хтось був зацікавлений, щоб він здійснив такий відпочинок – можливо. Але якщо він кілька разів відпочивав, і не платив за це офіційно, така людина не може займати найвищу посаду в антикорупційному органі,

– зазначила членкиня Ради громадського контролю НАБУ Тетяна Козаченко.

Втім, у Раді громадського контролю стверджують, що за чинним законом звільнити директора Бюро можна лише через аудит НАБУ. Натомість, нові зареєстровані законопроєкти "слуг народу" вважають неприйнятними.

Адже саме кримінальну, а не адміністративну відповідальність для очільника НАБУ передбачали спеціально, аби його не могли зняти з політичних мотивів руками поліції.

Чинне керівництво держави не влаштовують ці персоналії, конкретно ці керівники і це теж може бути пов'язано з наявними кримінальними провадженнями. Адже у підслідності НАБУ є провадження стосовно махінації "Приватбанку". Судячи з того які депутати ініціювали звільнення, мова йде про це,

– пояснила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

У Верховній Раді вже навіть заговорили не лише про звільнення Ситника, а про ліквідацію НАБУ взагалі. За словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Качура, НАБУ повинно бути департаментом ДБР. Однак ця ідея поки що перебуває на рівні обговорень.

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Зараз тимчасово Державне бюро розслідувань очолює ексдепутатка "Слуги народу" Ірина Венедіктова. Тому цей сценарій цілком можуть реалізувати, попри застереження Заходу і загрозу для безвізу з ЄС.