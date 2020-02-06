Рада зібрала необхідні для відставки Ситника голоси
Під директором НАБУ захиталося крісло. Парламентарі вже зібрали 170 (за 150 необхідних) голосів за його звільнення. Позбавити його посади нардепи вирішили після внесення Ситника до реєстру корупціонерів.
Про зібрані голоси у своєму телеграм-каналі написав депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
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У Раді зібрали понад 150 голосів з вимогою звільнити внесеного до реєстру корупціонерів України директора НАБУ Артема Ситника,
– зауважив він.
Гончаренко додає: свої підписи поставили представники фактично усіх фракцій і груп парламенту.
"Корупціонер не може очолювати НАБУ", – додав свій вердикт парламентар.
Ймовірно, підписані листи передадуть до апарату Верховної Ради вже 7 лютого.
Чому Ситник потрапив до реєстру корупціонерів? До реєстру його внесли 19 грудня 2019 року. Все тому, що він не задекларував грошові подарунки на суму 10 і 15 тисяч гривень. Річ у тім, що Ситник декілька разів відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині коштом іншої людини.