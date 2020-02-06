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      Рада собрала необходимые для отставки Сытника голоса

      38 Читати новину українською
      Артем Сытник / Getty images

      Под директором НАБУ зашаталось кресло. Парламентарии уже собрали 170 (при 150 необходимых) голосов за его увольнение. Лишить его должности нардепы решили после внесения Сытника в реестр коррупционеров.

      О собранных голосах в своем телеграмм-канале написал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

      Ранее: Суд признал Сытника виновным в коррупции

      В Раде собрали более 150 голосов с требованием освободить внесенного в реестр коррупционеров Украины директора НАБУ Артема Сытника,
      – отметил он.

      Гончаренко добавляет: свои подписи поставили представители фактически всех фракций и групп парламента.

      "Коррупционер не может возглавлять НАБУ", – добавил свой вердикт парламентарий.

      Вероятно, подписанные письма передадут в аппарат Верховной Рады уже 7 февраля.

      Почему Сытник попал в реестр коррупционеров?
      В реестр его внесли 19 декабря 2019 года. Все потому, что он не задекларировал денежные подарки на сумму 10 и 15 тысяч гривен. Дело в том, что Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине за счет другого человека.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Алексей Гончаренко НАБУ Артем Сытник
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