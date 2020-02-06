Рада собрала необходимые для отставки Сытника голоса

Под директором НАБУ зашаталось кресло. Парламентарии уже собрали 170 (при 150 необходимых) голосов за его увольнение. Лишить его должности нардепы решили после внесения Сытника в реестр коррупционеров.

О собранных голосах в своем телеграмм-канале написал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее: Суд признал Сытника виновным в коррупции

В Раде собрали более 150 голосов с требованием освободить внесенного в реестр коррупционеров Украины директора НАБУ Артема Сытника,

– отметил он.

Гончаренко добавляет: свои подписи поставили представители фактически всех фракций и групп парламента.

"Коррупционер не может возглавлять НАБУ", – добавил свой вердикт парламентарий.

Вероятно, подписанные письма передадут в аппарат Верховной Рады уже 7 февраля.

Почему Сытник попал в реестр коррупционеров?

В реестр его внесли 19 декабря 2019 года. Все потому, что он не задекларировал денежные подарки на сумму 10 и 15 тысяч гривен. Дело в том, что Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине за счет другого человека.