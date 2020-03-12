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      "Слуги народа" обсуждают ликвидацию НАБУ

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      Нардепы снова пытаются уволить директора НАБУ Артема Сытника. Два представителя от "Слуги народа" зарегистрировали очередной законопроект. Они считают, что Сытник не может находиться на должности, так как имеет административное правонарушение. Зато сам он называет это политическим преследованием со стороны полиции.

      В Раде зарегистрировали новый законопроект, который позволит уволить главу Антикоррупционного бюро Артема Сытника. Директора НАБУ предлагают увольнять, если суд вынес решение о совершении им административного правонарушения, связанного с коррупцией.

      Обратите внимание В "Слуге народа" прокомментировали слухи об увольнении Сытника

      Инициаторами законопроекта стали депутаты от "Слуги народа" Александр Качура и Александр Дубинский. По словам последнего, "по совокупности фактов, нахождении в реестре коррупционеров, и дискредитации органа, который он возглавляет, Сытник должен уходить".


      Александр Качура, Александр Дубинский / Инфографика 24 канала

      Именно Дубинскому накануне удалось собрать подписи за отставку Сытника. Однако во фракции признали, что правовых механизмов для этого нет.

      Следовательно, первый законопроект, который открыл бы дорогу для увольнения Сытника, зарегистрировал депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Антикоррупционный комитет даже рекомендовал Раде его рассмотреть. Однако, уволить Сытника, согласно ему, невозможно.

      Что известно о вероятном увольнении Сытника?

      Сместить директора НАБУ в "Слуге народа" хотят якобы потому, что суд признал Сытника виновным в совершении коррупционного правонарушения. Речь идет о том, что во время отдыха в загородном комплексе за него расплатился другой человек. Чиновникам нельзя принимать подарки, которые стоят больше, чем 2 прожиточных минимума.


      Территория, на которой отдыхал Артем Сытник / Скриншот из программы "Право на достоинство"

      Сытник утверждает, что за себя платил сам, а полиция давила на судью по его делу. И считает это расправой за дело "рюкзаков Авакова".


      Схема растраты 14 миллионов гривен в МВД

      Сейчас глава НАБУ записан в реестр коррупционеров. И даже в Совете общественного контроля Бюро считают, что из-за этого он не может возглавлять орган.

      Было ли давление на судью – возможно, был ли кто-то заинтересован, чтобы он совершил такой отдых – возможно. Но если он несколько раз отдыхал и не платил за это официально, такой человек не может занимать высшую должность в антикоррупционном органе,
      – отметила член Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Козаченко.

      Впрочем, в Совете общественного контроля утверждают, что по действующему закону уволить директора Бюро можно только через аудит НАБУ. Зато, новые зарегистрированные законопроекты "слуг народа" считают неприемлемыми.

      Ведь именно уголовную, а не административную ответственность для главы НАБУ предусматривали специально, чтобы его не могли снять по политическим мотивам руками полиции.

      Действующее руководство государства не устраивают эти персоналии, конкретно эти руководители и это тоже может быть связано с имеющимися уголовными производствами. Ведь в подследственности НАБУ есть производство в отношении махинации "Приватбанка". Судя из того какие депутаты инициировали увольнение, речь идет об этом,
      – пояснила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

      В Верховной Раде уже даже заговорили не только об увольнении Сытника, а о ликвидации НАБУ вообще. По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, НАБУ должно быть департаментом ГБР. Однако эта идея пока находится на уровне обсуждений.

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      Сейчас Государственное бюро расследований временно возглавляет экс-депутат "Слуги народа" Ирина Венедиктова. Поэтому этот сценарий вполне могут реализовать, несмотря на предостережение Запада и угрозу для безвиза с ЕС.

      Как мастурбация влияет на сексуальное здоровье женщины
      11 марта
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Артем Сытник Олександр Дубинский Слуга народа Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Коррупция НАБУ
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