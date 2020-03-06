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      "Слуги народа" внесли в Раду законопроект об изменениях для НАБУ

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      Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

      Об этом говорится на сайте украинского парламента. Как указано депутаты внесли законопроект №3180 "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины).

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      Правда, его текст пока отсутствует. 

      К слову, издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что в ближайшее время Рада может уволить директора НАБУ Артема Сытника. Сейчас в парламенте готовятся к смене профильного закона.

      Накануне Рада собралась на внеочередное заседание, на котором рассмотрели недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. В итоге 263 депутата проголосовали за его отставку.

      Кроме того, СМИ сообщили, первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. Временным исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил бывшего военного прокурора Виктора Чумака.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Верховная Рада Законодательство Олександр Дубинский Слуга народа НАБУ Новости Украины Новости политики
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