Уволят ли Сытника и Холодницкого: мнение эксперта

По Артему Сытнику есть решение суда, согласно которому он был включен в так называемый реестр коррупционеров. Для других должностей это автоматически означает увольнение с занимаемой должности, но не для директора НАБУ. Почему оставили на посту Артема Сытника, – рассказала сайту 24 канала политический эксперт Светлана Кушнир.

Объясняя, почему главу НАБУ не уволили, Светлана Кушнир отмечает, что Артема Сытника оставили на посту, потому что не четко прописана процедура увольнения с должности директора НАБУ. Также Сытника вызвали на заседание профильного комитета, где он отчитывался о деятельности НАБУ. Комитет принял эту информацию к сведению.

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Не секрет, что у него есть друзья за океаном, которые бы хотели, чтобы он остался на этой должности. Так или иначе отставка Сытника сейчас не стоит так остро, потому что самый большой резонанс будет вокруг переформатирования генпрокуратуры,

– подчеркивает Светлана Кушнир.



Над головой НАБУ сгущаются тучи / фото 24 канала

Если бы главу НАБУ хотели лишить должности, хотя ему лучше было бы самому уйти, то уже бы в парламент, по аналогии с отставкой генпрокурора, внесли соответствующее постановление и собрали голоса.

"Сейчас вопрос с силовым блоком поставлен на паузу до вечернего внеочередного заседания парламента. Пока продолжаются консультации. Как следствие, возможно увольнение с должности главы НАБУ. Правда он может и остаться, но с определенными условиями", – добавляет Кушнир.

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Увольнение Назара Холодницкого пока не стоит на информационной повестке дня. Хотя, первую трещину в работе системы антикоррупционных органов дал неприкрытый конфликт, который вышел на поверхность между руководителем НАБУ и САП. Это заложило мину замедленного действия, которая повлекла колоссальное недоверие к антикоррупционным органам. Это мы видим в социологических исследованиях. 83% граждан не видят эффективной борьбы с коррупцией, а для Офиса президента, который довольно чутко реагирует на социологические исследования, это может послужить весомым фактором при принятии конечного решения.

Что известно о вероятном увольнении Сытника?