Чи звільнять Ситника та Холодницького: думка експерта

По Артему Ситнику є рішення суду, згідно з яким його було внесено у так званий реєстр корупціонерів. Для інших посад це автоматично означає звільнення з займаної посади, але не для директора НАБУ. Чому залишили на посаді Артема Ситника, – розповіла сайту 24 каналу політична експертка Світлана Кушнір.

Пояснюючи, чому очільника НАБУ не звільнили, Світлана Кушнір зазначає, що Артема Ситника залишили на посаді, бо не чітко прописана процедура звільнення з посади директора НАБУ. Також Ситника викликали на засідання профільного комітету, де він звітував про діяльність НАБУ. Комітет прийняв цю інформацію до відома.

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Не секрет, що у нього є друзі за океаном, які б хотіли, аби він залишився на цій посаді. Так чи інакше відставка Ситника нині не стоїть так гостро, бо найбільший розголос буде навколо переформатування генпрокуратури,

– наголошує Світлана Кушнір.



Над головою НАБУ збираються хмари / Фото 24 каналу

Якби очільника НАБУ хотіли позбавити посади, хоч йому краще це було б самому піти, то вже б у парламент, за аналогією з відставкою генпрокурора, внесли відповідну постанову та зібрали голоси.

"Наразі питання з силовим блоком поставлено на паузу до вечірнього позачергового засідання парламенту. Поки тривають консультації. Як наслідок, можливе звільнення з посади очільника НАБУ. Щоправда, він може й залишитись, але з певними умовами", – додає Кушнір.

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Звільнення Назара Холодницького поки що не стоїть на інформаційному порядку денному. Хоч першу тріщину у роботі системи антикорупційних органів дав неприкритий конфлікт, який вийшов на поверхню між керівником НАБУ та САП. Це заклало міну уповільненої дії, яка спричинила колосальну недовіру до антикорупційних органів. Це ми бачимо в соціологічних дослідженнях. 83% громадян не бачать ефективної боротьби з корупцією, а для офісу президента, який досить чуттєво реагує на соціологічні дослідження, це може слугувати вагомим фактором при ухваленні кінцевого рішення.

Що відомо про ймовірне звільнення Ситника?

• 7 лютого 2020 року у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи.

• Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це він потрапив до так званого реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.

• Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області.

• Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив.

• ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі