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      "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про зміни для НАБУ

      - Читать новость на русском
      Директор НАБУ Артем Ситник / "Українські новини"

      Народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України.

      Про це мовиться на сайті українського парламенту. Як зазначено, депутати внесли законопроєкт №3180 "Про Національне антикорупційне бюро України" (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України).

      Радимо ознайомитися! Чи звільнять Ситника та Холодницького: думка експерта

      Щоправда, його текст є наразі відсутнім.

      До слова, видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що найближчим часом Рада може звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Зараз у парламенті готуються до зміни профільного закону.

      На початку березня Артем Ситник зауважив, що його відставки прагне "один олігарх, який не хоче, щоб певні справи розслідували". У своїй заяві директор НАБУ доволі прозоро натякав на Ігоря Коломойського. Так він прокоментував старт збору підписів у Раді за його відставку. Ініціювали цей збір депутати з так званої "групи Коломойського в Раді" – Максим Бужанський і Олександр Дубінський.

      Що передувало законопроєкту від "Слуг народу" 

      Напередодні Рада зібралася на позачергове засідання, на якому розглянули недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. У підсумку 263 депутати проголосувала за його відставку

      Крім того, ЗМІ повідомили, перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку. Тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора Руслан Рябошапка призначив колишнього військового прокурора Віктора Чумака.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Дубінський Верховна Рада Законодавство Слуга народу НАБУ
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