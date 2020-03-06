"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про зміни для НАБУ

Народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України.

Про це мовиться на сайті українського парламенту. Як зазначено, депутати внесли законопроєкт №3180 "Про Національне антикорупційне бюро України" (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України).

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Щоправда, його текст є наразі відсутнім.

До слова, видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що найближчим часом Рада може звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Зараз у парламенті готуються до зміни профільного закону.

На початку березня Артем Ситник зауважив, що його відставки прагне "один олігарх, який не хоче, щоб певні справи розслідували". У своїй заяві директор НАБУ доволі прозоро натякав на Ігоря Коломойського. Так він прокоментував старт збору підписів у Раді за його відставку. Ініціювали цей збір депутати з так званої "групи Коломойського в Раді" – Максим Бужанський і Олександр Дубінський.

Що передувало законопроєкту від "Слуг народу"

Напередодні Рада зібралася на позачергове засідання, на якому розглянули недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. У підсумку 263 депутати проголосувала за його відставку.

Крім того, ЗМІ повідомили, перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку. Тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора Руслан Рябошапка призначив колишнього військового прокурора Віктора Чумака.