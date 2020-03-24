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      Венедиктова пригласила к себе на разговор Сытника и Холодницкого

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      Ирина Венедиктова / Пресс-служба ГБР

      В Офисе генпрокурора утром 24 марта началось совместное совещание с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Тема мероприятия – эффективность работы Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

      По данным пресс-службы ведомства, участие в совещании принимают:

      • генеральный прокурор Ирина Венедиктова,
      • директор НАБУ Артем Сытник,
      • руководитель САП Назар Холодницкий.

      Интересно В "Слуге народа" прокомментировали слухи об увольнении Сытника

      Они планируют обсудить:

      • актуальные проблемы выявления и эффективности расследования коррупционных преступлений,
         
      • проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями.

      Больше деталей в Офисе генпрокурора не обнародовали.

      Обратите внимание "Слуги народа" обсуждают ликвидацию НАБУ

      Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора по итогам голосования на внеочередном заседании Рады 17 марта: ее кандидатуру поддержали 269 народных избранников. Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

      Собственно Зеленский и внес в парламент представление о назначении ее генпрокурором. На этом посту Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие еще 5 марта. Сама же Венедиктова в последнее время исполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Артем Сытник Назар Холодницкий САП НАБУ Ирина Венедиктова Новости политики
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