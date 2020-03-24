Венедиктова пригласила к себе на разговор Сытника и Холодницкого

В Офисе генпрокурора утром 24 марта началось совместное совещание с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Тема мероприятия – эффективность работы Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным пресс-службы ведомства, участие в совещании принимают:

генеральный прокурор Ирина Венедиктова,

директор НАБУ Артем Сытник,

руководитель САП Назар Холодницкий.

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Они планируют обсудить:

актуальные проблемы выявления и эффективности расследования коррупционных преступлений,



проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями.

Больше деталей в Офисе генпрокурора не обнародовали.

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Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора по итогам голосования на внеочередном заседании Рады 17 марта: ее кандидатуру поддержали 269 народных избранников. Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Собственно Зеленский и внес в парламент представление о назначении ее генпрокурором. На этом посту Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие еще 5 марта. Сама же Венедиктова в последнее время исполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований.