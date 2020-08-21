Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку. Термін його повноважень мав закінчитись у листопаді 2020 року. Ексзаступник генпрокурора Рябошапки Віктор Чумак розповів, що жодного тиску не було і глава САП пішов за власним бажанням.

Причина відставки

Це Холодницький розповів в особистій розмові з ексзаступником Рябошапки, розповів сам Чумак в ефірі 24 каналу.

До теми Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП: Венедіктова вже його звільнила

Я з ним розмовляв сьогодні вранці й запитав у нього прямо, чи був тиск. Він сказав, що це було абсолютного його рішення,

– зазначив Чумак.

Він пояснив: річ у тому, що через 2 тижні повинен початися новий конкурс на посаду антикорупційного прокурора. Холодницький пояснив, що не хоче дивитись, як відбуватиметься конкурс, перебуваючи на посаді.

"В кожної людини своє бачення. В нього також були не найкращі стосунки з Венедіктовою. Але він сказав те, що сказав. І тут немає ні чого відняти, ні додати", – зазначив Чумак.

Але зрештою, відносини з Венедіктовою також повпливали на причину відставки.

Підсумки роботи САП

Холодницький працював у САП останні 5 років. Чумак вважає, що антикорупційні органи починають нормально працювати за 3 – 5 років, оскільки розслідування тривають довго.

Українські НАБУ і САП існували в режимі жорсткої протидії. Вона була як з боку правоохоронців, так і з політичного боку. А такі органи не можуть працювати без політичної підтримки,

– підсумував Чумак.

Але якщо цим органом керуватиме Венедіктова на час відсутності Холодницького, а потім оберуть не зовсім самостійну фігуру, тоді ми побачимо зовсім іншу ситуацію.

Довідка. Після звільнення Назара Холодницького з посади голови САП антикорупційний орган очолив Максим Грищук. Щоправда, він лише виконує обов’язки очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відставка голови САП: що відомо

21 серпня Назар Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП.

Невдовзі на підставі цього документу генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ щодо звільнення Холодницького.

Вже ексочільник САП свій крок пояснює тиском з боку держави на антикорупційні органи.

Крім того, він вважає, що Генпрокуратура/Офіс генпрокурора намагаються підпорядкувати і НАБУ, і САП, аби здійснювати контроль за їхньою діяльністю.

Також Холодницький підкреслив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції, Натомість вдалось вибудувати тотальну систему корупції та використання влади та повноважень в інтересах вузького кола осіб.

Дивіться відео про причину звільнення Холодницького: