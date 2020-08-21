На Холодницького не було тиску, але у нього були погані стосунки з Венедіктовою, – Чумак
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку. Термін його повноважень мав закінчитись у листопаді 2020 року. Ексзаступник генпрокурора Рябошапки Віктор Чумак розповів, що жодного тиску не було і глава САП пішов за власним бажанням.
Причина відставки
Це Холодницький розповів в особистій розмові з ексзаступником Рябошапки, розповів сам Чумак в ефірі 24 каналу.
До теми Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП: Венедіктова вже його звільнила
Я з ним розмовляв сьогодні вранці й запитав у нього прямо, чи був тиск. Він сказав, що це було абсолютного його рішення,
– зазначив Чумак.
Він пояснив: річ у тому, що через 2 тижні повинен початися новий конкурс на посаду антикорупційного прокурора. Холодницький пояснив, що не хоче дивитись, як відбуватиметься конкурс, перебуваючи на посаді.
"В кожної людини своє бачення. В нього також були не найкращі стосунки з Венедіктовою. Але він сказав те, що сказав. І тут немає ні чого відняти, ні додати", – зазначив Чумак.
Але зрештою, відносини з Венедіктовою також повпливали на причину відставки.
Підсумки роботи САП
Холодницький працював у САП останні 5 років. Чумак вважає, що антикорупційні органи починають нормально працювати за 3 – 5 років, оскільки розслідування тривають довго.
Українські НАБУ і САП існували в режимі жорсткої протидії. Вона була як з боку правоохоронців, так і з політичного боку. А такі органи не можуть працювати без політичної підтримки,
– підсумував Чумак.
Але якщо цим органом керуватиме Венедіктова на час відсутності Холодницького, а потім оберуть не зовсім самостійну фігуру, тоді ми побачимо зовсім іншу ситуацію.
Відставка голови САП: що відомо
- 21 серпня Назар Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП.
- Невдовзі на підставі цього документу генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ щодо звільнення Холодницького.
- Вже ексочільник САП свій крок пояснює тиском з боку держави на антикорупційні органи.
- Крім того, він вважає, що Генпрокуратура/Офіс генпрокурора намагаються підпорядкувати і НАБУ, і САП, аби здійснювати контроль за їхньою діяльністю.
- Також Холодницький підкреслив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції, Натомість вдалось вибудувати тотальну систему корупції та використання влади та повноважень в інтересах вузького кола осіб.
Дивіться відео про причину звільнення Холодницького: