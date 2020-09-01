Рішення Конституційного суду про неконституційність призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ не стало для нього сюрпризом. За словами очільника Бюро, він звик працювати під постійним тиском.

Про це директор антикорупційного Бюро розповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Цікаво Ситник Шредінгера: чому директора НАБУ не можна ні звільнити, ні залишити – Є питання

Ситник вказав на ймовірні причини рішення Конституційного суду

За словами директора НАБУ, лобіювання його звільнення відбувається вже давно. Він вважає, що частково відповіді про рішення КСУ можна знайти в опублікованих плівках, які стосуються суддів ОАСК. Ситник назвав, зокрема, рішення КС про скасування відповідальності за незаконне збагачення.

В когось, мовляв, є бажання розхитати інституцію, поставити під сумнів законність дій як керівництва НАБУ, так і детективів Бюро.

За його словами, вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акту індивідуальної дії.

Люди, які вже під слідством, які потенційно можуть бути під слідством, дуже через це хвилюються,

– припустив Ситник.

Він також зазначив, що наразі немає законних підстав для президента видати указ про його звільнення, чи припинення повноважень. Як не дивно, цьому сприяв Конституційний суд. Тому, вважає політик, потрібно все вирішувати в парламенті. Керівник НАБУ зауважив, що законом йому заборонено переобиратися на цю посаду.

Ситник також сказав, що вже й не згадає скільки разів його намагалися відправити у відставку.

Головне про рішення КСУ щодо Ситника

Раніше Конституційний Суд оприлюднив рішення про неконституційність указу п'ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ.

В КСУ вирішили, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні посадовця.

У НАБУ назвали це рішення політично вмотивованим.

До слова, Артем Ситник є першим і поки що єдиним директором НАБУ. Адже орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог МВФ та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.

Як в КСУ пояснили своє рішення щодо Ситника

В рішенні КСУ вказано, що в Конституції у переліку посад, призначення на які здійснюється президентом України, немає пункту про призначення директора НАБУ. Саме тому, мовляв, п'ятий президент України Петро Порошенко, видаючи свій указ, перевищив свої повноваження.

Згідно з рішенням, всі справи НАБУ і рішення Ситника залишаються в силі.

Зверніть увагу! У травні 2020 року скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський та ще пів сотні народних обранців (переважно з орбіти олігарха Ігоря Коломойського) попросили Конституційний суд визнати призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.