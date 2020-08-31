У свіжому випуску "Є питання" за 28 серпня – раніше Конституційний Суд оприлюднив рішення про неконституційність указу від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ. Однак КСУ, згідно з Конституцією, не може звільняти очільника відомства. В цьому парадокс – указ про його призначення втратив чинність, але Ситник продовжує бути директором.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Микола Сірий, старший науковий співробітник інституту держави і права, експерт з конституційного права детально пояснив, хто зараз виконує обов'язки директора НАБУ. Офіс Президента оприлюднив офіційну позицію. Там пояснили, щодо проведення нового конкурсу і обрання нового директора вони "чекають від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики".