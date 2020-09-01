Конституційний суд 28 серпня визнав, що указ 5-річної давнини про призначення Артема Ситника директором НАБУ був неконституційним. Сам антикорупціонер розповів, хто й чому зацікавлений у його відставці.

Загалом в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" Артем Ситник назвав одразу чотири справи, фігуранти яких намагалися тиснути на нього.

До слова КСУ визнав неконституційним призначення Ситника главою НАБУ: до чого тут Коломойський

Про які справи мовиться:

справа Окружного адмінсуду Києва :

за словами Ситника, ця справа вказує на недоліки в організації державної влади;

: за словами Ситника, ця справа вказує на недоліки в організації державної влади; справа "Роттердам+" :

тут мовиться про багатомільярдні збитки для держави й інтереси олігарха Ріната Ахметова;

: тут мовиться про багатомільярдні збитки для держави й інтереси олігарха Ріната Ахметова; справа "Приватбанку" :

тут про ще одного олігарха – Ігоря Коломойського;

: тут про ще одного олігарха – Ігоря Коломойського; справа "VAB Банку":

ще один олігарх Олег Бахматюк, який нині є підозрюваним і перебуває в міжнародному розшуку.

Список цих справ дуже великий. В останній рік на це все наклалося те, що з'явився Антикорупційний суд, який почав стягувати великі суми застави з підозрюваних, почав виносити вироки по цих справах,

– заявив Артем Ситник.

За його словами, фінансова еліта, яка звикла жити за старими правилами, почала відчувати загрозу. Мовляв, за нових чесних правил такий орган не всіх влаштовував.

Головне про рішення КСУ щодо Ситника