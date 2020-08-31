Артем Ситник досі залишається директором НАБУ, незважаючи на рішення КСУ. У Бюро зазначають, що працюють у штатному режимі і працюватимуть так надалі, доки парламент не ухвалить відповідні зміни до законодавства.

Ситник залишається директором НАБУ, – пресслужба Бюро

Рішення КСУ не означає автоматичного звільнення Ситника з посади. Про це мовиться у заяві НАБУ, опублікованій у фейсбуці.

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Факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень директора НАБУ чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення. Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник має за законом виконувати свої повноваження,

– кажуть у НАБУ.

У Бюро наголошують, рішення КСУ ставить під загрозу можливість призначення нового очільника відомства. Потрібно врегулювати питання у законодавчому полі.

Указ про призначення Ситника не можна скасувати

"Його (голову НАБУ – 24 канал) не можна звільнити, а указ президента про призначення не можна скасувати, крім підстав, вказаних у статті закону, серед них відсутнє – "визнання указу президента неконституційним". Будь-яке інше рішення буде виглядати сумнівним і дасть можливість оскаржити рішення у суді", – мовиться у заяві.

Коротко про рішення КСУ щодо Ситника