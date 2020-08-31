Ситник – директор НАБУ, Бюро працює у звичному режимі, – заява пресслужби
Артем Ситник досі залишається директором НАБУ, незважаючи на рішення КСУ. У Бюро зазначають, що працюють у штатному режимі і працюватимуть так надалі, доки парламент не ухвалить відповідні зміни до законодавства.
Ситник залишається директором НАБУ, – пресслужба Бюро
Рішення КСУ не означає автоматичного звільнення Ситника з посади. Про це мовиться у заяві НАБУ, опублікованій у фейсбуці.
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Факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень директора НАБУ чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення. Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник має за законом виконувати свої повноваження,
– кажуть у НАБУ.
У Бюро наголошують, рішення КСУ ставить під загрозу можливість призначення нового очільника відомства. Потрібно врегулювати питання у законодавчому полі.
Указ про призначення Ситника не можна скасувати
"Його (голову НАБУ – 24 канал) не можна звільнити, а указ президента про призначення не можна скасувати, крім підстав, вказаних у статті закону, серед них відсутнє – "визнання указу президента неконституційним". Будь-яке інше рішення буде виглядати сумнівним і дасть можливість оскаржити рішення у суді", – мовиться у заяві.
Коротко про рішення КСУ щодо Ситника
- Раніше Конституційний Суд оприлюднив рішення про неконституційність указу від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.
- Там заявляють, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні посадовця.
- У НАБУ назвали рішення політично вмотивованим.
- До слова, Артем Ситник є першим і поки що єдиним директором НАБУ. Адже орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.