Напередодні КСУ оприлюднив рішення про неконституційність указу президента щодо призначення Артема Ситника директором НАБУ. Нардепи зі "Слуги народу" вважають, що ситуацію можна вирішити лише, якщо глава бюро подасть заяву на звільнення або піде у відставку. Сам Ситник відповів, чи збирається він йти на такий крок.

Він заявив, що цього робити поки не збирається. Про це Ситник сказав в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання".

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На запитання журналіста, чи збирається Ситник йти на такий крок, він відповів, що ні. Також він наголосив, що зараз президент не має конституційного права прийняти рішення про його відставку.

Звичайно, що не буду (йти у відставку – 24 канал). І я говорив про причини такого рішення Конституційного суду, чому він 20 років розглядав по одному, а потім почав розглядати по-іншому. Причина в цьому – це справа Адміністративного суду Києва. Але, відповідно до логіки цього рішення, президент зараз не має конституційного права прийняти рішення про мою відставку. Тому ми працюємо далі,

– заявив Ситник.

Він наголосив, для того, щоб директора його звільнили або він припинив свої повноваження, потрібен указ президента. Його можуть видати у 15 випадках:

2 з них коли припиняється повноваження – спливає термін призначення на посаду або смерть директора;

і 13 підстав для звільнення. Вони прописані в законі про НАБУ.

Він додав, що цю ситуацію треба зараз вирішити в парламенті відповідним законом, тобто внести зміни до законодавства. Але найважливіше, що потрібно зробити, на його думку, – це "зберегти гарантії незалежності Антикорупційного бюро на майбутнє". А зараз НАБУ і його директор "працюють в штатному режимі".

Чи була розмова з президентом щодо цієї ситуації?

"Ні, не було. З юридичного погляду тут поки що нема чого обговорювати. Тому що для звільнення і припинення повноважень є чіткі підстави передбачені законом, їх зараз немає. Указу про моє звільнення, наскільки мені відомо, наразі також немає, як і указу про припинення моїх повноважень", – зазначив Ситник.

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