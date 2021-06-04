"За" доброчесність Костіна не проголосував жоден з міжнародних членів комісії, а також Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький. Про це заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Участь міжнародних експертів працює. "За" доброчесність Костіна голосували 5 членів комісії, делеговані Радою – Гуджал, Соболь, Романюк, Коваль, Бусол. Вони просто непристойно "протягували" його,

– розповів Шабунін.

Як члени комісії "протягували" Костіна

Андрій Гуджал: "З приводу відвідування людиною (Костіним – 24 канал) Криму до перебування на службі (після окупації – 24 канал), я абсолютно нічого проблемного в цьому не бачу".

Олена Бусол: "Що стосується, наприклад, кумівства, то дивімося як юристи на ці звинувачення, які висуваються деякими стосовно кандидата і його доброчесності. Чи порушував він закон? Кумівство у нас у законодавстві не закріплено прямо".

Крім того, решта членів комісії нахвалювали Костіна називаючи "досвідченим та фаховим".

Зауважимо, раніше комісія не схвалила кандидатуру Максима Грищука, який наразі тимчасово виконує обов'язки глави САП.