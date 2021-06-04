"За" честность Костина не проголосовал ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Участие международных экспертов работает. "За" честность Костина голосовали 5 членов комиссии, делегированные Радой – Гуджал, Соболь, Романюк, Коваль, Бусол. Они просто неприлично "протягивали" его,

– рассказал Шабунин.

Как члены комиссии "протягивали" Костина

Андрей Гуджал: "По поводу посещения человеком (Костиным – 24 канал) Крыма и пребывания на службе (после оккупации – 24 канал), я абсолютно ничего проблемного в этом не вижу".

Елена Бусол: "Что касается, например, кумовства, то посмотрим как юристы на эти обвинения, выдвигаемые некоторыми в отношении кандидата и его честности. Нарушал ли он закон? Кумовство у нас в законодательстве не закреплено прямо".

Кроме того, остальные члены комиссии нахваливали Костина называя его "опытным и профессиональным".

Отметим, ранее комиссия не одобрила кандидатуру Максима Грищука, который сейчас временно исполняет обязанности главы САП.