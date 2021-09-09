Борьба за кресло главы САП: результаты конкурса могут повлиять на поддержку США

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Семак в знак протеста прекратил участие в конкурсе на руководителя САП. Якобы из-за того, что члены комиссии, делегированные парламентом – избавлялись от неудобных кандидатов. В то же время продвигая нужных.

История с избранием нового главы САП длится уже год. Сначала долго не могли назначить конкурс. Когда наконец комиссия была собрана – за кресло главы изъявили желание бороться 130 кандидатов. Однако после второго этапа – осталось 37.

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Сейчас, когда в финал вышли двое, конкурс спустили на тормозах. Последней надеждой на то, что дело доведут до его завершения стало совместное заявление двух презентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника.

В финал конкурса вышли 2 кандидата

Впрочем, комиссия собраться все равно не спешит. Ведь поставить точку можно благодаря честному последнему этапу: проверить двух финалистов – детектива НАБУ Александра Клименко и действующего прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка на наличие лидерских качеств и профессиональные навыки. И наконец решить, кто должен стать главой САП, а кто его заместителем.

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В то же время оба кандидата не устраивают Банковую. Офис Президента, как отмечали эксперты, изначально хотел, чтобы антикоррупционную прокуратуру возглавил их человек – Андрей Костин. Сейчас он председательствует в комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики. Поэтому члены комиссии, которые представлены парламентом, саботируют конкурс – не приходят на заседания.

Ключевым кандидатом от Банковой был Костин, его продвигала Банковая, он с конкурса выброшен. В то же время контролируемая Банковой комиссия выбросила кандидатов, к которым не было претензий,

– сказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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На сомнения в прозрачности конкурса указывал и исполняющий обязанности председателя САП Максим Грищук. Он объяснил – без руководителя тормозится работа всей специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Есть сложности в части того, что нет заместителя генерального прокурора – руководителя САП, который имеет определенные процессуальные полномочия. Поэтому ряд документов нам приходится подписывать у генерального прокурора, иногда затягивает процесс", – отмечал Максим Грищук. В прозрачности конкурса сомневался и бывший глава САП Назар Холодницкий.

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"Одни сбивают одних, а другие сбивают вторых. Такой статус-кво не способствует избранию руководителя САП и вызываются сомнения в его прозрачности и честности", – отметил Холодницкий.

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В то же время Банковая может сорвать конкурс из-за решения скандального Окружного админсуда Киева – объявив новый, и попытаться вновь протянуть удобного кандидата. Впрочем, эксперты предостерегли – сорвать конкурс без серьезных последствий для Украины не получится.

Если Банковая под этим подписалась, то у них нет другого выбора. Невыполнение пунктов заявлений фактически ставит под угрозу стратегическое партнерство Украины с США, а пункт о САП – один из первых,

– сказал Вадим Валько, юрист Центра противодействия коррупции.

И доказательство этому совместное обращение Зеленского и Байдена. Впрочем, больше всего в независимости САП должна быть заинтересована Украина. Ведь от сотрудничества антикоррупционных органов, независимости их руководителей и зависит, будут ли привлечены к ответственности не чистые на руку чиновники.