Вбив та обікрав, поки подруга чекала під під'їздом: деталі загибелі розробника "Супутник V"

У Москві 3 березня виявили тіло одного з творців вакцини "Супутник V" Андрія Ботікова. Його вбив чоловік, якого загиблий замовив для сексуальних розваг.

Підозрюваного вже затримали. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Нові подробиці вбивства Ботікова

Чоловік-повія задушив одного з творців вакцини "Супутник V" у Москві. Ботіков замовив його для розваг з асфіксією, проте коханець виявився агресивним.

Тіло 48-річного росіянина виявили у квартирі на вулиці Рогова в московському Щукіно. На його тілі знайшли сліди удушення, кілька ножових поранень і садна.

Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото росЗМІ

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Підозрюваних затримали

Поліція швидко затримала підозрюваних. Ними виявилися 29-річний Олексій Змановський і його 18-річна подруга Ольга Дубойська. Обидвоє – родом з Калуги.

За версією слідства, Ботіков та Змановський посварилися через вид та обсяг інтим-послуг. Внаслідок цього чоловік-повія вбив ученого і вкрав особисті речі. Весь цей час дівчина чекала в під'їзді.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вбивство. Змановського помістили під варту до 2 травня. Свою провину він повністю визнав.