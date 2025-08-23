Запеклі бої тривають уздовж усієї лінії фронту. Росіяни проводять наступальні дії на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

Інститут вивчення війни оцінив обстановку на фронті станом на 22 серпня. Згідно з даними аналітиків, окупанти просунулися на 4 напрямках, а ЗСУ – на 3, передає 24 Канал.

Де на фронті Росія мала успіх?

Ворог мав успіх на Сумщині. Геолоковані кадри, опубліковані 22 серпня, свідчать, що російські сили нещодавно просунулися у східній і південній частинах Юнаківки (північний схід від Сум).

Також противник мав здобутки на Краматорському напрямку. Знімки за 22 серпня вказують на нещодавнє просування окупантів на північний захід від Часового Яру.

Командир українського батальйону БпЛА, що діє в районі Часового Яру, повідомив, що російські війська нещодавно змінили тактику й тепер використовують наземні безпілотні транспортні засоби (UGV) для доставки боєприпасів підрозділам поблизу лінії фронту. Також противник продовжує штурми малими групами піхоти вдень і вночі, використовуючи маскування.

Відомо про успіхи ворога на Новопавлівському напрямку. Згідно із кадрами за 22 серпня загарбники просунулися на північний захід від Ялти (південь від Новопавлівки).

Командир української танкової роти, що діє на напрямку Новопавлівки, 21 серпня повідомив, що російські війська повільно просуваються, а ситуація є критичною. За його словами, противник використовує штурми малими групами по 2 – 3 піхотинці під прикриттям дронів та артилерії, а також завдає ударів дронами на великі відстані.

Геолоковані кадри за 22 серпня свідчать, що російські війська нещодавно просунулися у Запорізькій області, а саме до північної частини Темирівки (північний схід від Гуляйполя).

Яка ситуація на фронті / Карти ISW

Де просунулися ЗСУ?

Українським військам, попри чисельну перевагу противника, вдається контратакувати і вибивати ворога з позицій.

Так, кадри за 21 серпня показують, як російські війська обстрілюють українські підрозділи в межах і на північ від Варашина (північний схід від Сум), що свідчить про те, що окупанти, ймовірно, більше не контролюють Варашине, а ЗСУ, ймовірно, нещодавно звільнили цей населений пункт.

Геолоковані кадри за 22 серпня також показують, що українські сили просунулися в західній частині Удачного (на південний захід від Покровська).

Крім того, зафіксовано момент як українські військові підіймають прапор у центрі Зеленого Гаю (південний захід від Новопавлівки), що вказує на ймовірне звільнення населеного пункту ЗСУ.