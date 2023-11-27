Не хоче ганьбитися: який вплив має Авдіївка на політичне майбутнє Путіна

У районі Авдіївки тривають запеклі бої. Окупанти не шкодують ніяких сил, а політичне значення від захоплення міста вже перевершило будь-який військовий сенс.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Владімір Путін мусить про щось говорити на майбутніх "виборах", які заплановані на 2024 рік. Відтак йому потрібні хоч якісь перемоги, зокрема в Авдіївці.

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У чому значення Авдіївки

За словами Яковенка, російські пропагандисти надали місту величезного значення й зробили з нього другий Сталінград – цю битву вважають однією з найбільших у роки Другої світової. Авдіївку хочуть зобразити місцем, де нібито вирішується доля сучасної війни.

Те саме росіяни робили з іншими невеликими населеними пунктами України, наприклад, Бахмутом чи Вугледаром. Сьогодні ці міста повністю знищені окупантами.

Путіну потрібно хоч якось показати себе переможцем. Це не матиме особливого впливу на подію, що відбудеться у березні 2024 року, але повністю ганьбитися йому не хочеться,

– зауважив Ігор Яковенко.

Відтак саме через вибори росіяни не шкодують ніяких сил у боях за Авдіївку.

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Чи згадуватиме Путін про війну

Російський диктатор, ймовірно, не коментуватиме цю тему й не поставить її на центральне місце у виборчій кампанії. Проте насправді передвиборчий процес і не є для нього надто важливим.

Путін може просто дати вказівку і в підсумковому протоколі напишуть потрібну цифру. Але про щось йому треба буде говорити, бо він не зможе мовчки провести всю кампанію,

– додав Яковенко.

Про війну йому нема чого сказати, адже до того часу кількість вбитих росіян у війні сягне значно більших цифр. Після окупації Криму і війни на Донбасі у 2014 році, міжнародне становище так званого президента було непоганим. Санкції мали незначний вплив, він їздив по світу й з ним навіть віталися. Путіна хіба що вилучили з-поміж країн "Великої сімки", але всі жили у тому ж стані, в якому були до 2014 року.

Вони грабували в Росії, а їхні діти й нерухомість були на Заході. Після 24 лютого звичний ритм життя змінився і заради чого? Тому ставити війну центральним пунктом у виборчій кампанії Путін не буде,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

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