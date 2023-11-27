Не хочет позориться: какое влияние имеет Авдеевка на политическое будущее Путина

В районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты не жалеют никаких сил, а политическое значение от захвата города уже превзошло всякий военный смысл.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Владимир Путин должен о чем-то говорить на предстоящих "выборах", запланированных на 2024 год. Следовательно, ему нужны хоть какие-то победы, в частности в Авдеевке.

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В чем значение Авдеевки

По словам Яковенко, российские пропагандисты придали городу огромное значение и сделали из него второй Сталинград – это сражение считают одним из крупнейших в годы Второй мировой. Авдеевку хотят изобразить местом, где якобы решается судьба современной войны.

То же россияне делали с другими небольшими населенными пунктами Украины, например, Бахмутом или Угледаром. Сегодня эти города полностью уничтожены оккупантами.

Путину нужно хоть как-то показать себя победителем. Это не будет иметь особого влияния на событие, которое произойдет в марте 2024 года, но полностью позориться ему не хочется,

– заметил Игорь Яковенко.

Поэтому именно из-за выборов россияне не жалеют никаких сил в боях за Авдеевку.

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Будет ли Путин вспоминать о войне

Российский диктатор, вероятно, не будет комментировать эту тему и не поставит ее на центральное место в избирательной кампании. Однако на самом деле предвыборный процесс для него не слишком важен.

Путин может просто дать указание и в итоговом протоколе напишут нужную цифру. Но о чем-то ему нужно будет говорить, потому что он не сможет молча провести всю кампанию,

– добавил Яковенко.

О войне ему нечего сказать, ведь к тому времени количество убитых россиян в войне достигнет гораздо больших цифр. После оккупации Крыма и войны на Донбассе в 2014 году международное положение так называемого президента было неплохим. Санкции оказали незначительное влияние, он ездил по миру и с ним даже здоровались. Путина разве что исключили из стран "Большой семерки", но все жили в том же состоянии, в котором были до 2014 года.

Они грабили в России, а их дети и недвижимость были на Западе. После 24 февраля привычный ритм жизни изменился и ради чего? Поэтому ставить войну центральным пунктом в избирательной кампании Путин не будет,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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