Довкола Авдіївки величезні кладовища: яку техніку ворога ліквідували на Сході військові

Під час наступу на Авдіївку агресор зазнав суттєвих втрат у техніці. Оглядачі вже називають цю атаку найбільш кривавою для російської армії з початку 2023 року.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов. За його спостереженнями, фронт довкола Авдіївки стабілізувався, однак важкі бої досі тривають.

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Ситуація поблизу Авдіївки

Фронт на Авдіївському напрямку стабілізувався, й росіяни зменшили свої спроби активно наступати. Зараз тривають бої по лінії залізничної дороги на північ від міста, а також – на півдні в районі Водяного. Лінія фронту безпосередньо довкола Авдіївки становить понад 30 кілометрів,

Як свідчить інформація, яку отримують військові від місцевих мешканців, зараз Росія продовжує підтягувати залізницею ешелони техніки. Однак на яку саме ділянку вона буде відправлена, може знати хіба що ГУР, яке аналізує саме таку інформацію.

Єгор Фірсов про бої на Авдіївському напрямку: дивіться відео

Яку техніку поблизу Авдіївки знищували FPV-дрони

Оглядаючи позиції росіян з коптера, можна побачити ціле кладовище ворожої техніки, лік якої вже йде на сотні. Там же лежать і тіла російських військових, які окупанти не встигли вивезти.

"Сили оборони уражали довкола Авдіївки практично усі наявні у агресора типи техніки, зокрема і ТОС "Сонцепьок", танки Т-90, "мотолиги" (бронетранспортер МТ-ЛБ – 24 Канал) та гаубиці. Однак важливо розуміти, що ураження FPV-дронами, які є важливою зброєю стримування, може завершуватись для російської техніки по-різному", – зазначив Фірсов.

Пояснення! FPV-дрон здатний нести до 1,5 кг корисного навантаження. Зазвичай це спеціальний снаряд, який прикріплюють до ного знизу. Відповідно, під час застосування дрон врізається в російську бронетехніку, чим змушує її зупинитися або навіть і відступити. Втім, далеко не завжди снаряду в 1,5 кілограмів вистачає, щоб повністю знищити ворожу техніку.

Станом на зараз FPV-дрони є одним з найпотрібніших озброєнь для українських військових, що обороняють Авдіївку. Як пояснюють пілоти, вона може зупиняти ворожі наступи в умовах, коли артилерійського вогню недостатньо. Потреба Сил оборони в таких дронах вимірюється тисячами.

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