Вокруг Авдеевки огромные кладбища: какую технику врага ликвидировали на Востоке военные

Во время наступления на Авдеевку агрессор понес существенные потери в технике. Обозреватели уже называют эту атаку самой кровавой для российской армии с начала 2023 года.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Егор Фирсов. По его наблюдениям, фронт вокруг Авдеевки стабилизировался, однако тяжелые бои до сих пор продолжаются.

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Ситуация вблизи Авдеевки

Фронт на Авдеевском направлении стабилизировался, и россияне снизили свои попытки активно наступать. Сейчас продолжаются бои по линии железнодорожной дороги к северу от города, а также – к югу в районе Водяного. Линия фронта непосредственно вокруг Авдеевки составляет более 30 километров,

Как свидетельствует информация, получаемая военными от местных жителей, сейчас Россия продолжает подтягивать по железной дороге эшелоны техники. Однако на какой именно участок они будут отправлены, может знать разве что ГУР, анализирующее именно такую информацию.

Егор Фирсов о боях на Авдеевском направлении: смотрите видео

Какую технику вблизи Авдеевки уничтожали FPV-дроны

Осматривая позиции россиян с коптером, можно увидеть целое кладбище вражеской техники, счет которой уже идет на сотни. Там же лежат и тела российских военных, которые оккупанты не успели вывезти.

"Силы обороны поражали вокруг Авдеевки практически все имеющиеся у агрессора типы техники, в том числе и ТОС "Сонцепек", танки Т-90, "мотолиги" (бронетранспортер МТ-ЛБ – 24 Канал) и гаубицы. Однако важно понимать, что поражение FPV-дронами, являющимися важным оружием сдерживания, может завершаться для российской техники по-разному", – отметил Фирсов.

Объяснение! FPV-дрон способен нести до 1,5 кг полезной нагрузки. Обычно это специальный снаряд, который прикрепляют к ним снизу. Соответственно, при применении дрон врезается в российскую бронетехнику, чем заставляет ее остановиться или даже отступить. Впрочем, далеко не всегда снаряда в 1,5 килограмма хватает, чтобы полностью уничтожить вражескую технику.

По состоянию на сегодняшний день FPV-дроны являются одним из самых нужных вооружений для украинских военных, обороняющих Авдеевку. Как объясняют пилоты, она может останавливать вражеские наступления в условиях, когда артиллерийского огня недостаточно. Потребность сил обороны в таких дронах измеряется тысячами.

Бои за Авдеевку: хронология событий