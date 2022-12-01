Співвідношення артилерії 1 до 10, – Світан пояснив, навіщо росіянам Бахмут

Росіяни намагаються обійти Бахмут з Півдня в бік Часового Яру. Водночас ЗСУ запобігають руху ворога фланговими ударами з самого Бахмута, а також Дружківки та Костянтинівки.

Окупанти "зависли" в стані напівоточення одного й іншого міста та не можуть просунутися далі. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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Як ЗСУ утримують позиції, при співвідношенні стволів 1 до 10

Крім того, ворог зазнає в районі Бахмута дуже великих втрат. Росіяни намагаються виконати поставлене завдання до 10 атак за добу. В основному атаки здійснює піхота за дуже потужної підтримки артилерії.

Нашим хлопцям в Бахмуті та Авдіївці доводиться дуже складно. Контрбатарейна (боротьба – 24 канал) там слабка, оскільки співвідношення стволів ледве не 1 до 10,

– зауважив Світан.

Ба більше, навіть з таким невигідним для нас співвідношенням Україні вдається не здати позиції. Зокрема це пов'язано з тим, що ЗСУ обороняють межу міста, тому мають вигідніші позиції. Так, будь-який великий населений пункт з висотними будівлями являє собою лінію оборони.

"Навіть повністю розбиті будинки – 5 або 10-поверхівки являють собою дуже хороші оборонні позиції", – пояснив військовий експерт. Отже, пройти таку лінію оборони майже неможливо у разі наступу з поля, як це роблять росіяни.

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На яких ділянках фронту є паритет в артилерії

Однак російські загарбники й досі мають перевагу в кількості артилерії. Так, якщо рахувати по всьому фронту, то окупанти мають на кілька сотень стволів більше.

У район Бахмута росіяни стягнули майже всю артилерію, яку можуть зняти з інших ділянок фронту. На деяких ділянках фронту у нас є паритет 1 до 1: на Запорізькому, Херсонському та Луганському,

– повідомив Світан.

За його словами, Збройні Сили намагатимуться втримати ворога на цій лінії. А водночас працюватимуть на інших фронтах, де мають паритет або перевагу. Мовиться про Луганський та Запорізький фронти.

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Навіщо росіянам Бахмут

Бахмут є дуже важливим населеним пунктом для російських загарбників. Так, окупанти не зможуть захопити Донецьку область, якщо не візьмуть Бахмут.

Для росіян Бахмут як кістка стоїть. Його не обійти й вони нічого не можуть зробити, окрім як взяти його,

– зазначив військовий експерт.

Як варіант росіяни звісно можуть відмовитися від взяття Донецької області та відійти від Бахмута. Але поки такого наказу не надходило війську країни-агресорки.

Окрім того, за Бахмутом у районі Часового Яру розташований водогін, який є майже єдиним джерелом подачі води для Донеччини. Тож окупантам необхідно взяти цей водогін, щоб мати воду, оскільки без неї вони не зможуть там жити.

"Їм треба цей водогін, тому вони й б'ють по Бахмуту – ключу до неокупованої частини Донеччини", – підсумував військовий експерт.

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