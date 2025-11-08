Глухий кут: американський полковник охарактеризував бої за Покровськ

Росіяни намагаються здійснювати потужний наступ у Донецькій області, щоб захопити Покровськ. Є інформація, що там противник зосередив приблизно 170 тисяч окупантів.

Полковник збройних сил США у відставці Джон Світ і аналітик із нацбезпеки США Марк Тот розповіли 24 Каналу, що ситуація на полі бою зараз складна, проте у Сил оборони є шанс втримати контроль. Однак військове командування Росії докладає максимум зусиль, щоб здійснити план Володимира Путіна – захопити Покровськ.

Якими є бої за Покровськ?

Джон Світ вважає, що зараз на Покровському напрямку глухий кут.

Ми бачимо українські сили всередині Покровська, які відбивають атаки росіян, однак вони не наступають на місто механізованою технікою і не проводять штурмових дій. Вони просуваються, проникаючи в Покровськ невеликими групами, а після цього окопуються та займають оборонні позиції,

– сказав він.

Окупанти діють так, аби втриматись у місті, крім того, намагаються перерізати логістику, щоб унеможливити постачання всього необхідного для українських військ. Але їм не вдається захопити місто малими чи великими силами.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

"Росіяни намагаються закріпитись на місцевості й розширювати свою присутність (у Покровську – 24 Канал) із середини. Україна ефективно відбиває ці спроби", – зауважив полковник збройних сил США у відставці.

Сили оборони, попри те, що намагаються вибити росіян, які зайшли у місто, докладають також значні зусилля, аби не дати противнику оточити його.

На думку Джона Світа, дієвою тактикою українських сил є атаки безпілотники по росіянах, коли ті переміщають свої резерви та техніку.

Чому Путін передчасно святкує захоплення Покровська та Куп'янська?

Кремлівський диктатор заявив, що Покровськ та Куп'янськ начебто оточенні й запросив туди західних журналістів, що ті продемонстрували, яка там ситуація.

Марк Тот зазначив, що Путін прагне досягти перемоги. Він багато говорить про це, проте насправді це його ілюзія.

Він у відчаї. Я думаю, Путін загнаний у глухий кут, адже куди не глянь: на полі бою, на міжнародній арені, у російській економіці – він зіштовхується із серйозними труднощами й немає жодного успіху,

– зауважив аналітик із нацбезпеки США.

Кремлівський диктатор намагається досягти своїми гучними заявами те, на що не здатні його військові на полі бою.

Що відбувається на Покровському напрямку?