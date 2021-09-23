Бойовики Бородай і Прилєпін стануть депутатами російської Держдуми

Після "виборів" до Держдуми мандати депутатів отримали, зокрема, Олександр Бородай та Захар Прилєпін. Обоє активно підтримують російську окупацію Донбасу.

Бородай балотувався від пропутінської партії "Єдина Росія". Натомість Прилєпін пройшов за списком політичної сили "Справедлива ​​Росія – за правду".

До теми Вибори у Держдуму: які країни не визнали результати голосування на окупованих територіях​

Бородай раніше працював з "регіоналами"

Джерело: "Вікіпедія"

Олександр Бородай – уродженець Москви, йому 49 років. Є одним з ідеологів "русского мира". У 2014 році був одним із ватажків окупантів на Донеччині. Відтоді перебуває у розшуку МВС України.

Перед Путіним ми всі заборгували. Ми – це добровольці, які прийшли у 2014 році. Ми йому заборгували таку дрібницю як наші життя,

– цинічно заявляв бойовик у 2019 році.

За словами Бородая, ще до війни на Донбасі він працював політичним консультантом в Україні, зокрема – с півпрацював з "Партією регіонів". Сам чоловік називав себе "кризовим менеджером" окупантів.

Прилєпін був радником бойовика Захарченка

Джерело: "Вікіпедія"

46-річний Захар Прилєпін після служби в армії навчався у школі міліції та служив в ОМОН. Він декларує, що воював на Донбасі проти України. Крім цього, був радником ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

Ще у 2017 році СБУ відкрила щодо нього кримінальне провадження за статтями про участь у діяльності терористичної організації та фінансування тероризму.

У "виборах" до Держдуми взяли участь 380 тисяч жителів окупованого Донбасу, – Денісова​

Україна не визнала "виборів" у Держдуму

Напередодні Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала вибори депутатів Держдуми Росії нелегітимними. До такого рішення нардепів спонукало залучення до голосування мешканців окупованих територій. Документ підтримали 322 парламентарі. Українські нардепи також закликали парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим виборам у Росії. Просять, зокрема, відреагувати на факти незаконного голосування на окупованих територіях Донбасу та Криму.