Підтримали відповідний документ 322 народних депутати. У ньому йдеться про невизнання виборів у Держдуму.
Читайте також Бутафорія та злочин Росії, – Кулеба про вибори на окупованих територіях
Парламент України не визнав вибори в Держдуму
Верховна Рада визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Держдуму – нелегітимною,
– йдеться у постанові.
Крім того, Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим виборам у Росії. Зокрема, просять не оминати увагою факти незаконного голосування на окупованих територіях Донбасу та Криму.
Вибори у Держдуму Росії: що відомо
- Голосування тривали три дні – з 17 до 19 вересня 2021 року. У результаті нібито перемогла провладна партія "Єдина Росія".
- Росіяни незаконно долучили до виборів українців, які живуть на окупованих територіях.
- Людей масово вивозили автобусами у Ростовську область. Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць, а за голосування "дякували" їжею.
- Взяти участь у виборах можна було і в режимі онлайн, достатньо було російського паспорта.
- Багато країн заявили, що не визнають результати голосувань на окупованих територіях України: зокрема, США, Велика Британія та Польща.