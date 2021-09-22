Підтримали відповідний документ 322 народних депутати. У ньому йдеться про невизнання виборів у Держдуму.

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Парламент України не визнав вибори в Держдуму

Верховна Рада визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Держдуму – нелегітимною,

– йдеться у постанові.

Крім того, Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим виборам у Росії. Зокрема, просять не оминати увагою факти незаконного голосування на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Вибори у Держдуму Росії: що відомо