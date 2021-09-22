Поддержали соответствующий документ 322 народных депутата. В нем говорится о непризнании выборов в Госдуму.

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Парламент Украины не признал выборы в Госдуму

Верховная Рада признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сложившуюся по их результатам Госдуму – нелегитимной,

– говорится в постановлении.

Кроме того, Рада призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в России. В частности, просят не обходить вниманием факты незаконного голосования на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Выборы в Госдуму России: что известно