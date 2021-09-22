Міністр закордонних справ назвав голосування на Донбасі та в Криму "бутафорією". Для статусу територій ці вибори значення не мають.
Читайте також Більш жорстка хвиля дестабілізації України, – Клімкін про наслідки виборів до Думи Росії
Україна фіксує докази злочинів
Зараз ми не можемо зупинити Росію – це сувора реальність життя, але йде фіксація доказів вчинення злочину Росією на окупованих територіях, – наголосив Кулеба.
За словами дипломата, ці докази колись стануть основою для притягнення Росії до відповідальності: політичної та юридичної. Однак Кулеба визнав, що політика й міжнародна політика – це "гра в довгу".
"Україна фіксує "політично і юридично" на рівні нот, ухвалених документів факти порушень, вчинених Російською Федерацією", – сказав міністр.
Що відомо про вибори до Думи Росії
- Вибори до Держдуми Росії тривали з 17 до 19 вересня 2021 року.
- Росіяни незаконно долучили до голосування українців, що живуть на окупованих територіях.
- Людей масово вивозили автобусами у Ростовську область. Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць. За голосування їм "дякували" їжею.
- На виборах перемогла партія Володимира Путіна "Єдина Росія" – 49,82% голосів.
- Низка країн заявили, що не визнають результати виборів на окупованих територіях України. Наприклад, США, Велика Британія та Польща.