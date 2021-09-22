Ексміністр закордонних справ вважає, що Захід буде критикувати вибори, але на цьому зупиниться.

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Росія тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України,

– наголосив Клімкін.

Текст поста Клімкіна:

"Вибори" до держдуми РФ цілком прогнозовані – майже весь РУ електорат вщент імперський та націоналістичний. Захід буде їх критикувати, але на цьому зупиниться. РФ тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України.

Що відомо про російські вибори

Парламентські вибори у Росії тривали з 17 до 19 вересня 2021 року. Росіяни незаконно долучили до голосування українців, що живуть на окупованих територіях. У Донецькій та Луганській областях було відкрито майже 400 пунктів для голосування.

Людей масово вивозили з окупованого Донбасу автобусами у Ростовську область. Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць. За голосування їм "дякували" їжею й шампанським. Верховна Рада може ухвалити постанову про нелегітимність Держдуми Росії.

У результаті перемогла партія Володимира Путіна. "Єдина Росія" отримала 49,82% голосів виборців. Низка країн заявили, що не визнають результати виборів на окупованих територіях України. Наприклад, США, Велика Британія та Польща.