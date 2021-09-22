Экс-министр иностранных дел считает, что Запад будет критиковать выборы, но на этом остановится.

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Россия теперь может начать новую, более жесткую волну дестабилизации Украины,

– подчеркнул Климкин.

Текст поста Климкина:

"Выборы" в Госдуму РФ вполне прогнозируемые – почти весь РУ электорат полностью имперский и националистический. Запад будет их критиковать, но на этом остановится. РФ теперь может начать новую, более жесткую волну дестабилизации Украины.

Что известно о российских выборах

Парламентские выборы в России продолжались с 17 по 19 сентября 2021 года. Россияне незаконно приобщили к голосованию украинцев, живущих на оккупированных территориях. В Донецкой и Луганской областях было открыто почти 400 пунктов для голосования.

Людей массово вывозили из оккупированного Донбасса автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу возле участков. За голосование их "благодарили" едой и шампанским. Верховная Рада может принять постановление о нелегитимности Госдумы России.

В итоге победила партия Владимира Путина. "Единая Россия" получила 49,82% голосов избирателей. Ряд стран заявили, что не признают результаты выборов на оккупированных территориях Украины. Например, США, Великобритания и Польша.