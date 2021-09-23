Боевики Бородай и Прилепин станут депутатами Госдумы

После "выборов" в Госдуму мандаты депутатов получили, в частности, Александр Бородай и Захар Прилепин. Оба активно поддерживают российскую оккупацию Донбасса.

Бородай баллотировался от пропутинской партии "Единая Россия". Зато Прилепин прошел по списку политической силы "Справедливая Россия – за правду".

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Бородай ранее работал с "регионалами"

Источник: "Википедия"

Александр Бородай – уроженец Москвы, ему 49 лет. Является одним из идеологов "русского мира". В 2014 году был одним из главарей оккупантов на Донбассе. С тех пор находится в розыске МВД Украины.

Перед Путиным мы все задолжали. Мы – это добровольцы, которые пришли в 2014 году. Мы ему задолжали такую мелочь как наши жизни,

– цинично заявлял боевик в 2019 году.

По словам Бородая, еще до войны на Донбассе он работал политическим консультантом в Украине, в частности, сотрудничал с "Партией регионов". Сам мужчина называл себя "кризисным менеджером" оккупантов.

Прилепин был советником боевика Захарченко

Источник: "Википедия"

46-летний Захар Прилепин после службы в армии учился в школе милиции и служил в ОМОН. Он декларирует, что воевал на Донбассе против Украины. Кроме этого, был советником главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

Еще в 2017 году СБУ открыла в отношении него уголовное производство по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

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Украина не признала "выборов" в Госдуму

Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала выборы депутатов Госдумы России нелегитимными. К такому решению нардепов побудило привлечение к голосованию жителей оккупированных территорий. Документ поддержали 322 парламентария. Украинские нардепы также призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в России. Просят, в частности, отреагировать на факты незаконного голосования на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.