Вагнерівці намагались купити зброю в Туреччини: шокуючі деталі злитих "секретних даних" США
Джерело:The Washington Post
Бойовики ПВК "Вагнера" намагались придбати зброю для війни в Україні в неабикого. Посіпаки Пригожина наважились проводити переговори про купівлю зброї з Туреччиною, яка є членом НАТО.
Видання стверджує, що така інформація зберігалась у "секретних документах" Пентагону, які напередодні злили у соцмережі. На початку лютого вагнерівці зустрічались з неназваними турецькими контактами, щоб обговорити закупівлю зброї.
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Хто взяв відповідальність за закупівлю зброї
Бойовики ПВК "Вагнера" намагались обговорити постачання обладнання з Туреччини для потреб Вагнера в Малі та Україні,
– йдеться у документі.
У звіті також зазначено, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта нібито підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині від імені ПВК "Вагнера".
Варто додати, що у звіті не вказано, чи знав про ці переговори уряд Туреччини. Крім того, наразі невідомо, чи були ці перемовини результативними.
"Але відкриття того, що країна НАТО, можливо, допомагала Росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним, особливо тому, що Туреччина вже тривалий час намагається заблокувати приєднання Швеції до НАТО", – пише видання.
Додамо, що поки що речник турецького уряду та посольство Малі у Вашингтоні не прокоментували цю інформацію.
Зверніть увагу! У ГУР МО відреагували на цю резонансну подію та заявили, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою.
Представник розвідки Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін. Окрім того, частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.
"Витік" з Пентагону: головне
- В соціальних мережах 7 квітня невідомі опублікували цілу серію секретних документів Пентагону. У них детально описують секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю. Аналітики вважають, у результаті витоку було отримано понад 100 документів.
- Колишній високопоставлений чиновник Пентагону Мік Малрой заявив, що витік секретних документів є "значним проломом у безпеці", який може перешкодити українському військовому плануванню.
- Крім того, аналітики безпеки кажуть, що документи також містять конфіденційну інформацію про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.
- Тим часом в ОП стверджують, що це лише чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ.