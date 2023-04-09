Вагнеровцы пытались купить оружие у Турции: шокирующие детали слитых "секретных данных" США
Источник:The Washington Post
Боевики ЧВК "Вагнера" пытались приобрести оружие для войны в Украине у не абы кого. Приспешники Пригожина решились проводить переговоры о покупке оружия у Турции, которая является членом НАТО.
Издание утверждает, что такая информация хранилась в секретных документах Пентагона, которые накануне слили в соцсети. В начале февраля вагнеровцы встречались с неназванными турецкими контактами, чтобы обсудить закупку оружия.
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Кто взял ответственность за закупку оружия
Боевики ЧВК "Вагнера" пытались обсудить поставки оборудования из Турции для нужд Вагнера в Мали и Украине,
– говорится в документе.
В отчете также говорится, что временный президент Мали Ассими Гойта якобы подтвердил, что Мали может приобрести оружие в Турции от имени ЧВК "Вагнера".
Стоит добавить, что в отчете не указано, знало ли об этих переговорах правительство Турции. Кроме того, неизвестно, были ли эти переговоры результативными.
"Но открытие того, что страна НАТО, возможно, помогала России в войне против Украины, может оказаться взрывоопасной, особенно потому, что Турция уже долго пытается заблокировать присоединение Швеции к НАТО", – пишет издание.
Добавим, что пока представитель турецкого правительства и посольство Мали в Вашингтоне не прокомментировали эту информацию.
Обратите внимание! В ГУР МО отреагировали на это резонансное событие и заявили, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подлогом.
Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что после предварительного анализа этих материалов видно, что там есть лживые цифры по потерям с обеих сторон. Кроме того, часть информации – из открытых источников. Ведь Украина не раз заявляла о потребностях украинской армии на всех уровнях.
"Утечка" из Пентагона: главное
- В социальных сетях 7 апреля неизвестные опубликовали целую серию секретных документов Пентагона В них подробно описывают секреты американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая. Аналитики считают, что в результате утечки было получено более 100 документов.
- Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка секретных документов является "значительной брешью в безопасности", которая может помешать украинскому военному планированию.
- Кроме того, аналитики безопасности говорят, что документы также содержат конфиденциальную информацию о Китае, Индийско-Тихоокеанском театре военных действий, Ближнем Востоке и терроризме.
- Тем временем в ОП утверждают, что это лишь очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ.