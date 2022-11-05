Чи може зараз Росія виготовляти нову бронетехніку: Мусієнко припустив, яких деталей не вистачає

Російська Федерація масово втрачає бронетехніку на фронті в Україні. Водночас вона має значні проблеми з виготовленням нової через запроваджені Заходом санкції.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що Росії буде дуже складно наростити ті об'єми щодо боєздатної техніки, які в неї були.

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Чи може Росія виготовляти нову бронетехніку

Мусієнко зазначив, що зараз Росія позбавлена можливості виробляти сучасні моделі бронетехніки. Наприклад, щодо бойових машин піхоти в окупантів відбувся відкат від моделей БМП-3 до БМП-1.

Так само у них немає на сьогодні немає оптики, немає приладів нічного бачення та деякого іншого устаткування для модернізації танків Т-72 та виникають проблеми з іншою бронетехнікою,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

Тобто, за його словами, щось виробляти росіяни ще можуть, але вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка. Наразі Росія використовує переважно розконсервовану техніку, 30 – 40% якої виявляється непридатною для використання.

Чому склалася така ситуація

Мусієнко пояснив, що раніше російський військово-промисловий комплекс виконував досить багато замовлень щодо ремонту танків для країн Південно-Східної Азії та інших держав.

І вони просто займалися – це називається таким технічним промисловим канібалізмом, коли необхідні комплектуючі знімали з тих танків, які перебувають на складах зберігання,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Тому, додав він, коли росіяни зараз розконсервовують ці танки, то частина з них узагалі непридатна до використання через те, що там залишилися здебільшого кузов та окремі елементи. Інші ж танки потребують досить серйозного ремонту.

Мусієнко зауважив, що Росія досить серйозно втратила свій потенціал щодо боєздатної військової техніки, що підтверджує те, як окупанти беруть зараз навіть немодернізованого зразка танки Т-72 у Білорусі для навчання мобілізованих та для перекидання їх у війну проти України.

Чи може зараз Росія виготовляти нову бронетехніку та яких деталей їй може бракувати: дивіться відео

Скільки часу треба на відновлення оборонного комплексу Росії

Мусієнко зауважив, що в цьому питанні Росія насправді була дуже інтегрована в співпрацю з іншими світовими компаніями.

Тобто вони навіть не думали про імпортозаміщення. Вони ставили відповідні завдання, але ж пройти, відповідно, імпортозаміщення не могли за багатьма комплектуючими,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він вважає, що Росії буде дуже складно наростити ті об'єми по боєздатній техніці, які в неї були. На це може знадобитися щонайменше декілька років за умови, що наявності фінансування та постачання деталей і комплектуючих.

Але в чому ще ситуація? У тому що для того, аби зробити у великих масштабах щось, потрібно мати канали постачання необхідного обладнання і комплектуючих. Ці канали можна забезпечити, тільки маючи якогось надійного постачальника, партнера,

– сказав Мусієнко.

За його словами, можливо, найбільшим із цих партнерів міг би стати Китай, який має можливість щось продавати й копіює західні технології, під виглядом яких їх потім і постачає.

Однак, зауважив Мусієнко, США та інші європейські країни зараз жорсткіше підходять до постачання товарів подвійного призначення, тому це стає складнішим. А російський ВПК без імпортозаміщення, яке Москва провалила, та без західних комплектуючих є приреченою галуззю промисловості й це питання часу.

Яка зараз ситуація на фронті: останні новини

Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. ЗСУ нищить сотні окупантів та десятки одиниць різної техніки щодня. Станом на 5 листопада ЗСУ ліквідували вже понад 75 тисяч окупантів.

На Луганщині військо Владіміра Путіна намагалося прорвати лінію оборони України. Однак знову невдало, бо наші воїни вправно відбили атаки російських окупантів.

Українські військові ефективно протистоять ворогу на суші та у повітрі. Лише за 4 листопада вдалося збити одразу 2 вертольоти та понад 10 ворожих безпілотників на південному напрямку.

На початку жовтня вибухи пролунали на Кримському мосту. Тож не дивно, що ворог тепер побоюється використовувати споруду для перекидання техніки. Тепер для цього окупанти використовують альтернативні шляхи.

. Крім того, російське керівництво вже показало, як воно ставиться до своїх військових. Через це моральний дух окупантів сильно занепав.