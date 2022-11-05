Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він зауважив, що російські посадовці заграють із релігійною темою та найбільш глибинними почуттями.

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"Режим Путіна став в один ряд з ІДІЛ"

Олевський зазначив, що заявами про боротьбу з сатаною вони виводять усе на релігійно-фундаменталістську історію справжнього релігійного фанатизму. Раніше таке міг собі дозволити лише Рамзан Кадиров – такий собі клоун, який може казати все, що завгодно. Тож, виявляється, що Кадиров ніякий не клоун, а весь час він казав усе те, що чув у Москві.

Річ у тім, що слова Мєдвєдєва про те, що ми боремося з сатаною, іблісом, насправді ставлять режим Путіна, від імені якого він це каже, як мінімум раду безпеки, якою, вочевидь, ці слова промовляються, буквально на одну планку з терористичними організаціями такими, як, наприклад, ІДІЛ,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Тому що, зауважив він, ІДІЛ казав приблизно те ж саме, пояснюючи, чому вбиває людей. Або, наприклад, можна порівняти з більшовизмом, басаєвщиною та з путінщиною у цьому сенсі.

Олеський прокоментував шокуючу заяву Мєдвєдєва: дивіться відео

У Росії заграють із релігійною темою

Олевський заявив, що насправді це говорить про те, що вони не ідіоти, принаймні в тому сенсі, в якому ми розуміємо це слово. Вони прості, але дуже хитрі, небезпечні й божевільні люди.

На його думку, не існує жодної зрозумілої цілі війни, яка не лише вбиває українців, адже росіяни вже привчили людей до того, що українці не ті люди, яких потрібно шкодувати. У цієї війни немає цілі, яку можна пояснити. Ця війна за поняття, тобто бандити боряться за ятку, в їхньому поданні.

Промовляння якихось найбільш глибинних людських речей, які для кожного дуже важливі, та загравання з ними відбувається останніми тижнями щоденно,

– зауважив Олевський.

Він зауважив, що російські посадовці заграють із релігійною темою, найбільш глибинними почуттями, які людина не кожен раз навіть своїм близьким покаже, зокрема, із материнством та жіночими призначеннями.

Вони ніби як найнижче і найбільш піднесене ставлять разом, змішують його – і те, що після цього відбудеться з цим піднесеним, я не розумію,

– сказав журналіст.

Він додав, що загалом складається враження, що після цього залишиться просто якась сіра сльота.

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