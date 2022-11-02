Про це сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. Він зіронізував, що у Мєдвєдєва реально дуже крута логіка.
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Чому Мєдвєдєв робить такі заяви
Арестович зазначив, що робити подібні заяви, які озвучує Мєдвєдєв, можна лише робити під впливом якихось речовин.
Це особа, в якої перебір венесуельського коксу явно йде,
– сказав радник ОПУ.
Він заявив, що після війни варто видати томик вигадок Мєдвєдєва, бо вони того гідні.
Арестович прокоментував останню заяву Мєдвєдєва: дивіться відео
Що з логікою Мєдвєдєва
Арестович зіронізував, що Мєдвєдєв велика людина й у нього реально дуже крута логіка.
Дивись, ідеальна логіка яка – ми почали війну і ви повинні дати завершити її переможним шляхом, не чиніть спротиву, тому що в інакше виходить, що ви хочете війни,
– прокоментував радник ОПУ слова Мєдвєдєва.
На його думку, Мєдвєдєву ще мають виписати премію, тобто дати ще 50 грамів порошку.
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