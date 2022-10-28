Мєдвєдєв вирішив привітати Ілона Маска з покупкою соціальної мережі Twitter. Однак теми Starlink в Україні оминути росіянин ніяк не зміг.

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Що там знову видав Мєдвєдєв

Дмітрій Мєдвєдєв оцінив нову стратегію Ілона Маска щодо подальшої політики Twitter, яка напередодні отримала неоднозначну реакцію. Але затятий українофоб і тут не міг не згадати нашу країну.

Удачі Ілону Маску в подоланні політичної упередженості та ідеологічного диктату в Twitter. І кинути той бізнес Starlink в Україні,

– написав Мєдвєдєв.

Варто відзначити, що Ілон Маск поки на цей твіт не відповів. Однак напередодні бізнесмен вдало потролив Мєдвєдєва. Росіянин саркастично відреагував на відставку Ліз Трасс з посади прем'єр-міністра Великої Британії. У відповідь на це Ілон Маск спитав у Дмітрія Мєдвєдєва, як у росіян справи у Бахмуті, який ті намагаються захопити усіма силами. Росіянин не знайшов нічого кращого, ніж видати абсурдну річ про "зустріч після перемоги у Москві".

Зверніть увагу! Росіяни не полишають спроб захопити Бахмут, оскільки ворог марить окупацією Донеччини. Крім того, Бахмут зараз може стати єдиним шляхом для подальшого наступу росіян на Слов'янськ та Краматорськ, адже ці плани перекреслили ЗСУ після деокупації Ізюма та Лимана. І зараз наші воїни тримають оборону Бахмута, не допускаючи просувань ворога.

Ілон Маск купив Twitter та планує змінювати політику соцмережі

Приблизно пів року тому Ілон Маск заявив що хоче купити Twitter. Та через деякий час мільярдер заявив, що передумав купувати соціальну мережу. Однак у жовтні Ілон знову сказав, що планує здійснити покупку. Він запропонував компанії ціну 54,20 долара за акцію, тобто 44 мільярди доларів загалом.

27 жовтня Ілон Маск таки купив Twitter, опублікувавши звернення до рекламодавців, у якому пояснив, що купив соцмережу для того, щоб у здоровій манері обговорювати різні думки і зазначив, що це важливо для майбутньої цивілізації.

Крім того, Ілон Маск заявив, що відтепер у соцмережі не можна буде публікувати будь-що без подальших наслідків. Водночас за словами бізнесмена, Twitter залишиться гостинним для всіх.

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