Медведев решил поздравить Илона Маска с покупкой социальной сети Twitter. Однако темы Starlink в Украине обойти россиянин никак не смог.

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Что там снова выдал Медведев

Дмитрий Медведев оценил новую стратегию Илона Маска по поводу дальнейшей политики Twitter, которая накануне получила неоднозначную реакцию. Но ярый украинофоб и здесь не мог не вспомнить нашу страну.

Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологического диктата в Twitter. И бросить тот бизнес Starlink в Украине,

– написал Медведев.

Следует отметить, что Илон Маск пока на этот твит не ответил. Однако накануне бизнесмен удачно потроллил Медведева. Россиянин саркастически отреагировал на отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании. В ответ на это Илон Маск спросил у Дмитрия Медведева, как у россиян дела в Бахмуте, который пытаются захватить всеми силами. Россиянин не нашел ничего лучше, чем выдать абсурдную вещь о "встрече после победы в Москве".

Обратите внимание! Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, поскольку враг грезит оккупацией Донецкой области. Кроме того, Бахмут сейчас может стать единственным путем для дальнейшего наступления россиян на Славянск и Краматорск, ведь эти планы были перечеркнуты ВСУ после деоккупации Изюма и Лимана. И сейчас наши воины держат оборону Бахмута, не допуская продвижений противника.

Илон Маск купил Twitter и планирует изменять политику соцсети

Приблизительно полгода назад Илон Маск заявил, что хочет купить Twitter. Но спустя некоторое время миллиардер заявил, что передумал покупать социальную сеть. Однако в октябре Илон снова сказал, что планирует совершить покупку. Он предложил компании цену 54,20 доллара за акцию, то есть всего 44 миллиарда долларов.

27 октября Илон Маск все-таки купил Twitter, опубликовав обращение к рекламодателям, в котором объяснил, что купил соцсеть для того, чтобы в здоровой манере обсуждать разные мнения и отметил, что это важно для будущей цивилизации.

Кроме того, Илон Маск заявил, что отныне в соцсети нельзя будет публиковать что-либо без дальнейших последствий. В то же время, по словам бизнесмена, Twitter останется гостеприимным для всех.

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