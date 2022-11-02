Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он сыронизировал, что у Медведева реально очень крутая логика.
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Почему Медведев делает такие заявления
Арестович отметил, что делать подобные заявления, которые озвучивает Медведев, можно только делать под влиянием каких-либо веществ.
Это личность, у которой перебор венесуэльского кокса явно идет,
– сказал советник ОПУ.
Он заявил, что после войны стоит издать томик выдумок Медведева, потому что они того достойны.
Арестович прокомментировал последнее заявление Медведева: смотрите видео
Что с логикой Медведева
Арестович зиронизировал, что Медведев великий человек и у него реально очень крутая логика.
Смотри, идеальная логика какая – мы начали войну и вы должны дать завершить ее победным путем, не сопротивляйтесь, потому что в иначе получается, что вы хотите войны,
– прокомментировал советник ОПУ слова Медведева.
По его мнению, Медведеву еще предстоит выписать премию, то есть дать еще 50 граммов порошка.
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