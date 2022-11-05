Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он отметил, что российские чиновники заигрывают с религиозной темой и наиболее глубинными чувствами.

Читайте также Перебор кокса из Венесуэлы, – Арестович прошелся по последнему заявлению Медведева

"Режим Путина стал в один ряд с ИГИЛ"

Олевский отметил, что заявлениями о борьбе с сатаной они выводят все на религиозно-фундаменталистскую историю подлинного религиозного фанатизма. Раньше такое мог себе позволить только Рамзан Кадыров – клоун, который может говорить все, что угодно. Так что оказывается, что Кадыров никакой не клоун, а все время он говорил все то, что слышал в Москве.

Дело в том, что слова Медведева о том, что мы боремся с сатаной, иблисом, действительно ставят режим Путина, от имени которого он это говорит, как минимум совет безопасности, которым, очевидно, эти слова произносятся, буквально на одну планку с террористическими организациями такими, как, например, ИГИЛ,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Потому что, заметил он, ИГИЛ говорил примерно то же, объясняя, почему убивает людей. Или, например, можно сравнить с большевизмом, басаевщиной и с путинщиной в этом смысле.

Олевский прокомментировал шокирующее заявление Медведева: смотрите видео

В России заиграют с религиозной темой

Олевский заявил, что на самом деле это говорит о том, что они не идиоты, по крайней мере, в том смысле, в каком мы понимаем это слово. Они простые, но очень хитрые, опасные и безумные люди.

По его мнению, нет никакой понятной цели войны, которая не только убивает украинцев, ведь россияне уже приучили людей к тому, что украинцы не те люди, которых нужно жалеть. В этой войне нет цели, которую можно объяснить. Эта война за понятия, то есть бандиты борются за ятку, в их подданстве.

Произношения каких-то самых глубинных человеческих вещей, которые для каждого очень важны, и заигрывание с ними происходит в последние недели ежедневно,

– заметил Олевский.

Он отметил, что российские чиновники заигрывают с религиозной темой, наиболее глубинными чувствами, которые человек не каждый раз даже своим близким покажет, в частности, с материнством и женскими предназначениями.

Они как бы самое низкое и возвышенное ставят вместе, смешивают его – и то, что после этого произойдет с этим возвышенным, я не понимаю,

– сказал журналист.

Он добавил, что в общем создается впечатление, что после этого останется просто какая-то серая слякоть.

Что известно о заявлениях Медведева