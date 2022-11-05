Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он отметил, что российские чиновники заигрывают с религиозной темой и наиболее глубинными чувствами.
Читайте также Перебор кокса из Венесуэлы, – Арестович прошелся по последнему заявлению Медведева
"Режим Путина стал в один ряд с ИГИЛ"
Олевский отметил, что заявлениями о борьбе с сатаной они выводят все на религиозно-фундаменталистскую историю подлинного религиозного фанатизма. Раньше такое мог себе позволить только Рамзан Кадыров – клоун, который может говорить все, что угодно. Так что оказывается, что Кадыров никакой не клоун, а все время он говорил все то, что слышал в Москве.
Дело в том, что слова Медведева о том, что мы боремся с сатаной, иблисом, действительно ставят режим Путина, от имени которого он это говорит, как минимум совет безопасности, которым, очевидно, эти слова произносятся, буквально на одну планку с террористическими организациями такими, как, например, ИГИЛ,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Потому что, заметил он, ИГИЛ говорил примерно то же, объясняя, почему убивает людей. Или, например, можно сравнить с большевизмом, басаевщиной и с путинщиной в этом смысле.
Олевский прокомментировал шокирующее заявление Медведева: смотрите видео
В России заиграют с религиозной темой
Олевский заявил, что на самом деле это говорит о том, что они не идиоты, по крайней мере, в том смысле, в каком мы понимаем это слово. Они простые, но очень хитрые, опасные и безумные люди.
По его мнению, нет никакой понятной цели войны, которая не только убивает украинцев, ведь россияне уже приучили людей к тому, что украинцы не те люди, которых нужно жалеть. В этой войне нет цели, которую можно объяснить. Эта война за понятия, то есть бандиты борются за ятку, в их подданстве.
Произношения каких-то самых глубинных человеческих вещей, которые для каждого очень важны, и заигрывание с ними происходит в последние недели ежедневно,
– заметил Олевский.
Он отметил, что российские чиновники заигрывают с религиозной темой, наиболее глубинными чувствами, которые человек не каждый раз даже своим близким покажет, в частности, с материнством и женскими предназначениями.
Они как бы самое низкое и возвышенное ставят вместе, смешивают его – и то, что после этого произойдет с этим возвышенным, я не понимаю,
– сказал журналист.
Он добавил, что в общем создается впечатление, что после этого останется просто какая-то серая слякоть.
Что известно о заявлениях Медведева
- Путинский приспешник Дмитрий Медведев выдал очередное маразматическое заявление. Он в какой-то степени осмелился сказать, что не уверен в существовании нашего государства через два года.
- Заместитель председателя совета безопасности России и бывший временный заменитель Путина Дмитрий Медведев отреагировал на произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту. Он назвал это "террористическим актом и диверсией".
- 1 ноября Дмитрий Медведев спрогнозировал, что будет происходить после победы Украины в войне с Россией. В то же время он пригрозил ядерной войной.